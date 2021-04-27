Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em Vila Velha Crédito: Instagram

Your browser does not support the audio element. Acidente em Vila Velha - jovem recebe alta e já sabe que namorada morreu

"Ele não teve uma reação boa. Ficou em estado de choque e precisou de remédio para se acalmar" Renata Aparecida Marques - Mãe de Amanda Marques

Logo após saber que perdeu a pessoa que tanto amava, o jovem ligou para a mãe da namorada, Renata Aparecida Marques. "Eu conversei com ele. Ele disse que gostaria de me ver, ver o meu filho caçula... Foi muito triste. Ele estava chorando muito, mesmo com todos os medicamentos", lembrou, abalada.

"Antes de ele saber que minha filha havia morrido, ele ficava chamando por ela no hospital. Perguntava por que ela não estava indo visita-lo, por que não ligava. Ele dizia que sairia de lá direto para a minha casa, para ver a 'princesa' dele. Infelizmente, isso não foi possível", lamentou Renata.

Amanda e Matheus tinham uma ótima relação e eram próximos das famílias Crédito: Instagram

Além da dor emocional, Matheus ainda enfrenta todas as consequências físicas do acidente e pode passar por uma cirurgia devido a uma lesão na coluna. "A junta médica ainda não descartou essa possibilidade, mas, por enquanto, ele vai usar um colete imobilizador", contou o tio Antônio Victor da Silva.

Já o coágulo no cérebro diminuiu e o procedimento cirúrgico foi descartado pelos médicos. "Ele está estável, mas ainda tem muitas escoriações e precisa ficar totalmente em repouso, não pode se movimentar", disse o parente. A expectativa é que Matheus e a família de Amanda se encontrem ainda nesta terça-feira (27).

RELEMBRE O CASO

A batida que interrompeu a vida de Amanda e mudou drasticamente a de Matheus aconteceu na noite de 17 de abril deste ano, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. No trajeto para o bairro Divino Espírito Santo, a moto em que estavam foi atingida na traseira por um carro, dirigido por Wagner Nunes de Paulo.

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Também no domingo (18), enquanto Matheus ainda estava internado em estado grave, a jovem Amanda Marques, de 20 anos, foi enterrada no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. A cerimônia foi marcada por uma carreata e um protesto feito por amigos e familiares, durante o qual eles cobraram por justiça.