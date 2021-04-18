Mãe de jovem morta em acidente: "Ela gritou que me amava e saiu"

Amanda Marques faleceu após grave acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução / arquivo pessoal

Amanda e o namorado dela, Matheus José Silva, 23, seguiam de moto para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam. Era Matheus quem pilotava a moto, modelo Honda XRE 300, no momento em que um Toyota Corolla, que seguia no mesmo sentido na pista, atingiu a traseira da motocicleta, segundo a Polícia Militar.

Minutos antes do acidente, Amanda e Matheus estavam na casa de Renata Aparecida Marques, mãe da jovem, no bairro Jockey.

"Ela passou a tarde todinha comigo. Eles foram embora, mas minha filha esqueceu as chaves em casa e voltou para buscá-las. E de longe, antes de ir, Amanda gritou que me amava e saiu na garupa da moto do Matheus. Logo depois, meu marido recebeu a ligação do tio do Matheus e não me contou o que tinha acontecido. Mas pelo desespero dele, eu imagine", contou a mãe da jovem, entre lágrimas.

Amanda morreu no local do acidente. O namorado, Matheus José, foi levado por uma ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde estava internado até a manhã deste domingo.

Dona de casa Renata Aparecida Marques, mãe da Amanda Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

PRISÃO DE MOTORISTA

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do Corolla se recusou a fazer o teste de etilômetro no local do acidente e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. O marido de Renata, padrasto de Amanda, acompanhou os procedimentos da polícia na delegacia, assim como outros familiares.

Inconformada a mãe da jovem pede por justiça. Ela disse à TV Gazeta que várias pessoas que presenciaram o acidente e pararam para ajudar disseram que o motorista estava bêbado. "O meu marido foi na delegacia e viu tudo. O rapaz estava embriagado, desnorteado", contou.

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A Polícia Civil informou, por nota, que o condutor, de 28 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no início da manhã deste domingo (18).

Moto Honda XRE envolvida no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução

ANIVERSÁRIO NO INÍCIO DO MÊS

Amanda completou 20 anos no último dia 4 de abril. Ela trabalhava fazendo atendimentos na empresa do pai, a quem era muito apegada, de acordo com uma amiga da família.

"Minha filha havia saído bem da minha casa, depois de ficar a tarde toda comigo. Agora, só Deus para ter misericórdia. Pela lei nova de trânsito, que estou sabendo, não tem fiança para esse crime. Espero que não soltem um assassino, pois ele matou minha filha", disse, aos prantos, a mãe da jovem.

O corpo de Amanda foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O enterro será no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.