Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Mãe de jovem morta em acidente: "Ela gritou que me amava e saiu"

Amanda Marques, 20 anos, se despediu pela última vez da mãe antes minutos antes de morrer numa batida,  em Vila Velha

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 12:55

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

18 abr 2021 às 12:55
Amanda Marques faleceu após grave acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha
Amanda Marques faleceu após grave acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução / arquivo pessoal
Foi com um "te amo" que Amanda Marques Pinto, de 20 anos, se despediu da mãe sem saber que seria a última vez. A jovem  morreu em um acidente envolvendo uma moto e um carro, por volta das 19h de sábado (17), na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. O motorista suspeito de provocar a batida, Wagner Nunes de Paulo, foi preso em flagrante.
Amanda e o namorado dela, Matheus José Silva, 23, seguiam de moto para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam. Era Matheus quem pilotava a moto, modelo Honda XRE 300, no momento em que um Toyota Corolla, que seguia no mesmo sentido na pista, atingiu a traseira da motocicleta, segundo a Polícia Militar. 
Minutos antes do acidente, Amanda e Matheus estavam na casa de Renata Aparecida Marques, mãe da jovem, no bairro Jockey. 
"Ela passou a tarde todinha comigo. Eles foram embora, mas minha filha esqueceu as chaves em casa e voltou para buscá-las. E de longe, antes de ir, Amanda  gritou que me amava e saiu na garupa da moto do Matheus. Logo depois, meu marido recebeu a ligação do tio do Matheus e não me contou o que tinha acontecido. Mas pelo desespero dele, eu imagine", contou a mãe da jovem, entre lágrimas.
Amanda morreu no local do acidente. O namorado, Matheus José, foi levado por uma ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde estava internado até a manhã deste domingo.
Renata Aparecida Marques, mãe da Amanda Marques que morreu em acidente e Vila Velha
Dona de casa Renata Aparecida Marques, mãe da Amanda Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

PRISÃO DE MOTORISTA

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do Corolla se recusou a fazer o teste de etilômetro no local do acidente e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. O marido de Renata, padrasto de Amanda, acompanhou os procedimentos da polícia na delegacia, assim como outros familiares.  
Inconformada a mãe da jovem pede por justiça. Ela disse à TV Gazeta que várias pessoas que presenciaram o acidente e pararam para ajudar disseram que o motorista estava bêbado. "O meu marido foi na delegacia e viu tudo. O rapaz estava embriagado, desnorteado", contou.
A Polícia Civil informou, por nota, que o condutor, de 28 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no início da manhã deste domingo (18).
Moto Honda XRE envolvida no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha
Moto Honda XRE envolvida no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução

ANIVERSÁRIO NO INÍCIO DO MÊS

Amanda completou 20 anos no último dia 4 de abril. Ela trabalhava fazendo atendimentos na empresa do pai, a quem era muito apegada, de acordo com uma amiga da família. 
"Minha filha havia saído bem da minha casa, depois de ficar a tarde toda comigo. Agora, só Deus para ter misericórdia. Pela lei nova de trânsito, que estou sabendo, não tem fiança para esse crime. Espero que não soltem um assassino, pois ele matou minha filha", disse, aos prantos, a mãe da jovem. 
O corpo de Amanda foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O enterro será no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.

Atualização

18/04/2021 - 3:53
A primeira versão desta reportagem não incluía o nome do motorista do carro envolvido no acidente porque ainda não havia confirmação sobre a identidade dele. Tão logo a informação foi confirmada, o texto foi atualizado.

Veja Também

Nova lei de trânsito: confira as dúvidas mais comuns sobre as mudanças

Rapaz de 20 anos morre em acidente durante perseguição policial em Vila Velha

Casal morre em acidente de moto na BR 393, em Muqui

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados