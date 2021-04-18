Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Motorista é preso após causar acidente que matou jovem em Vila Velha

Amanda Marques Pinto, 20 anos, estava na garupa da moto do namorado quando o casal foi atingido por um veículo na Rodovia Darly Santos

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 09:26

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

18 abr 2021 às 09:26
Amanda Marques faleceu após grave acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha
Amanda Marques faleceu após grave acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução / arquivo pessoal
Um acidente envolvendo uma moto e um carro tirou a vida de uma jovem de 20 anos, por volta das 19h de sábado (17), na Rodovia Darly Santos, nas proximidades do bairro Jardim Asteca, em Vila Velha. O motorista suspeito de provocar a batida, Wagner Nunes de Paulo, foi preso em flagrante. 
Amanda Marques Pinto, 20 anos, e o namorado dela, Matheus Jose Silva, 23, haviam saído da casa da mãe da jovem, no bairro Jockey, e seguiam de moto para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam, quando ocorreu o acidente.
Era Matheus quem pilotava a moto, modelo Honda XRE 300, no momento em que um Toyota Corolla, que seguia no mesmo sentido na pista, atingiu a traseira da motocicleta, segundo a Polícia Militar.
Amanda morreu no local, enquanto Matheus foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde estava internado até a manhã deste domingo. 
0 condutor do Corolla se recusou a fazer o teste de etilômetro no local do acidente e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Toyota Corolla envolvido no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha
Toyota Corolla envolvido no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução
A Polícia Civil informou, por nota,  que o condutor, de  28 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no início da manhã deste domingo (18).

VÍDEO MOSTRA PRISÃO EM FLAGRANTE

NOTÍCIA DA MORTE

A família de Amanda soube do acidente por meio de um motorista que passava na Rodovia Darly Santos, logo após a batida. Ele parou o veículo e achou telefone de Matheus jogado no chão. 
Moto Honda XRE envolvida no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha
Moto Honda XRE envolvida no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução
"Ele ligou para um tio de Matheus, que era o último número de ligação. Foi esse tio quem entrou em contato com a mãe de Amanda. Ela era uma menina muito doce, educada e jovem, com uma vida toda pela frente. A família está devastada", contou Isabela. 
Amanda completou 20 anos no último dia 4 de abril. Era a filha mais velha e trabalhava  fazendo atendimentos na empresa do pai, a quem era muito apegada, de acordo com a amiga da família. 
O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde a família realizará os procedimentos de liberação.  O enterro será no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha. 

Veja Também

Nova lei de trânsito: confira as dúvidas mais comuns sobre as mudanças

Nova lei de trânsito passa a valer na segunda-feira (12). Veja o que muda

STF reconhece prescrição e livra Edmundo de punição por acidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados