Motorista é preso após causar acidente que matou jovem em Vila Velha

Amanda Marques faleceu após grave acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução / arquivo pessoal

Um acidente envolvendo uma moto e um carro tirou a vida de uma jovem de 20 anos, por volta das 19h de sábado (17), na Rodovia Darly Santos, nas proximidades do bairro Jardim Asteca, em Vila Velha . O motorista suspeito de provocar a batida, Wagner Nunes de Paulo, foi preso em flagrante.

Amanda Marques Pinto, 20 anos, e o namorado dela, Matheus Jose Silva, 23, haviam saído da casa da mãe da jovem, no bairro Jockey, e seguiam de moto para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam, quando ocorreu o acidente.

Era Matheus quem pilotava a moto, modelo Honda XRE 300, no momento em que um Toyota Corolla, que seguia no mesmo sentido na pista, atingiu a traseira da motocicleta, segundo a Polícia Militar.

Amanda morreu no local, enquanto Matheus foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde estava internado até a manhã deste domingo.

0 condutor do Corolla se recusou a fazer o teste de etilômetro no local do acidente e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Toyota Corolla envolvido no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução

A Polícia Civil informou, por nota, que o condutor, de 28 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no início da manhã deste domingo (18).

VÍDEO MOSTRA PRISÃO EM FLAGRANTE

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NOTÍCIA DA MORTE

A família de Amanda soube do acidente por meio de um motorista que passava na Rodovia Darly Santos, logo após a batida. Ele parou o veículo e achou telefone de Matheus jogado no chão.

Moto Honda XRE envolvida no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução

"Ele ligou para um tio de Matheus, que era o último número de ligação. Foi esse tio quem entrou em contato com a mãe de Amanda. Ela era uma menina muito doce, educada e jovem, com uma vida toda pela frente. A família está devastada", contou Isabela.

Amanda completou 20 anos no último dia 4 de abril. Era a filha mais velha e trabalhava fazendo atendimentos na empresa do pai, a quem era muito apegada, de acordo com a amiga da família.