Nova lei de trânsito: confira as dúvidas mais comuns sobre as mudanças

Passa a ter a obrigatoriedade do uso da cadeirinha no CTB as mesmas faixas etárias da Resolução do Contran. A nova regra trouxe também a adequação de dispositivos em função do peso e altura da criança. O bebê conforto é indicado para crianças de até 1 ano de idade e até 13 kg. A cadeirinha é utilizada para crianças de 1 a 4 anos de idade, que tenham entre 9 e 18 kg. O assento de elevação é indicado para crianças de 4 a 7 anos e meio de idade que não tenham atingido 1,45 m de altura, com peso entre 15 e 36 kg. Para crianças com mais de 7 anos e meio até 10 anos de idade que ainda não tenham atingido 1,45 m de altura, o transporte deverá acontecer no banco traseiro, usando o cinto de segurança.