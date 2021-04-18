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Trânsito

Rapaz de 20 anos morre em acidente durante perseguição policial em Vila Velha

O carro em que estavam Thiago Fontone e um amigo entrou na contramão da Avenida Carlos Lindenberg. Ao receber ordem de parada da PM, eles tentaram fugir e bateram em um poste

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 11:29

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

18 abr 2021 às 11:29
Thiago Fontone, 20 anos, morreu em um acidente em Vila Velha
Thiago Fontone, 20 anos, morreu em um acidente em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Um jovem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente durante uma perseguição policial, na madrugada deste domingo (18), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Glória, em Vila Velha. A Polícia Militar não informou qual dos homens conduzia o veículo, no entanto nenhum deles possuía Carteira de Habilitação.
Segundo informações da corporação,  o veículo em que estavam Thiago Fontone, 20 anos, e um amigo dele entrou na contramão da avenida, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha. Uma equipe da PM presenciou a cena e deu ordem de parada ao carro. Porém,  o veículo seguiu em frente e passou a ser acompanhado pela viatura. 
Na fuga, o motorista perdeu o controle da direção e bateu com o carro em um poste, quando já estava na Glória.  Thiago ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do rapaz de dentro do carro e encaminhá-lo ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória

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Já o amigo de Thiago  teria sido foi arremessado pra fora do carro e foi levado pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para  o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.  A vítima estava em estado grave de saúde. 
Os policiais militares não conseguiram identificar qual dos dois rapazes guiava o veículo.  No entanto, com a identificação dos ocupantes, os  militares verificaram que nenhum dos dois possuía Carteira de Habilitação. O veículo foi levado para o pátio do Detran.
Familiares de Thiago estiveram no DML de Vitória na manhã deste domingo para realizar a identificação e liberação do corpo. Uma tia do rapaz conversou com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, e disse não saber se era Thiago quem conduzia o veículo. Segundo ela, o jovem era um rapaz tranquilo e não tinha problema com ninguém. 

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