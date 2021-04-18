Rapaz de 20 anos morre em acidente durante perseguição policial em Vila Velha

Thiago Fontone, 20 anos, morreu em um acidente em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Um jovem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente durante uma perseguição policial, na madrugada deste domingo (18), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Glória, em Vila Velha . A Polícia Militar não informou qual dos homens conduzia o veículo, no entanto nenhum deles possuía Carteira de Habilitação.

Segundo informações da corporação, o veículo em que estavam Thiago Fontone, 20 anos, e um amigo dele entrou na contramão da avenida, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha. Uma equipe da PM presenciou a cena e deu ordem de parada ao carro. Porém, o veículo seguiu em frente e passou a ser acompanhado pela viatura.

Na fuga, o motorista perdeu o controle da direção e bateu com o carro em um poste, quando já estava na Glória. Thiago ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do rapaz de dentro do carro e encaminhá-lo ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória

Já o amigo de Thiago teria sido foi arremessado pra fora do carro e foi levado pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A vítima estava em estado grave de saúde.

Os policiais militares não conseguiram identificar qual dos dois rapazes guiava o veículo. No entanto, com a identificação dos ocupantes, os militares verificaram que nenhum dos dois possuía Carteira de Habilitação. O veículo foi levado para o pátio do Detran.