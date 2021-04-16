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Acidente

Caminhão tomba e carga de coco se espalha em avenida de Linhares

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista apresentava sintomas de embriaguez e abandonou o local antes da chegada da Polícia Militar

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 18:47

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

16 abr 2021 às 18:47
Caminhão carregado com coco tomba em avenida de Linhares
Caminhão carregado com coco tomba em avenida de Linhares Crédito: Ariele Rui
Um acidente deixou o trânsito complicado em uma das principais avenidas de Linhares, Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (16). Um caminhão carregado com coco tombou e fechou uma das pistas da via, que fica no bairro Interlagos. O acidente ocorreu depois que o veículo passou por uma curva.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local o motorista estava fora do veículo e dispensou o atendimento médico. De acordo com o Sargento Pires, ele apresentava sintomas de embriaguez e abandonou o local antes da chegada da Polícia Militar.
Caminhão carregado com coco tomba em avenida de Linhares
Caminhão carregado com coco tomba em avenida de Linhares Crédito: Ariele Rui
Com o acidente, grande parte da carga ficou espalhada pela avenida, duas motos e dois carros que estavam na região foram atingidos pelos cocos. Apesar de ser uma avenida movimentada, nenhum pedestre foi atingido.
O proprietário da carga esteve no local. O caminhão deve ser retirado do local ainda nesta sexta-feira (16). Enquanto isso, o trânsito segue em pare e siga.
Caminhão carregado com coco tomba em avenida de Linhares
Caminhão carregado com coco tomba em avenida de Linhares Crédito: Ariele Rui

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