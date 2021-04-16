Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Passando a limpo

Vídeo de onça carregando cachorro pela boca não foi gravado em Sooretama

As imagens começaram a circular na internet nessa quinta-feira (15). A Prefeitura de Sooretama divulgou uma nota de esclarecimento afirmando que o fato não ocorreu na cidade

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:55

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:55
Vídeo de onça carregando cachorro pela boca não foi gravado em Sooretama
Vídeo de onça carregando cachorro pela boca não foi gravado em Sooretama Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Um vídeo que mostra uma onça-pintada carregando um cachorro pela boca viralizou na internet nessa quinta-feira (15). Em alguns grupos de uma rede social, internautas afirmaram que as imagens foram gravadas em Sooretama, mas a prefeitura afirmou que o registro não foi feito na cidade do Norte do Espírito Santo.
As imagens mostram o felino carregando o pequeno cachorro na boca, que parecia estar morto. No vídeo é possível perceber uma voz e uma música ao fundo. Em nota, a administração municipal confirmou que o vídeo circulou no município como se as imagens tivessem sido gravadas na região de Córrego Patioba, interior de Sooretama.  (Veja o vídeo)
Diante da situação, equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Sooretama, Defesa Civil e vigilantes da Reserva da Vale estiveram no local. Eles buscaram possíveis sinais do animal como pegadas, restos de alimentação, sumiço de animais domésticos (como cachorros e galinhas), mas não localizaram nenhuma evidência, segundo a prefeitura.
A administração municipal ainda tranquilizou a população de Sooretama e passou orientações. "Caso alguém realmente veja a onça ou os seus vestígios (restos de alimentação, pegadas), solicitamos que entre em contato com a secretaria municipal de Meio Ambiente de Sooretama para que possamos tomar as medidas necessárias. Se houver uma onça perdida em meio às nossas propriedades rurais, ela vai estar mais vulnerável do que disposta a atacar alguém. Não afronte, não ameace e não ataque o animal. Proteja-se e nos passe as informações. Assim, todos nós ficaremos bem", informou. 
O boato ter surgido no município capixaba foi porque a cidade abriga a Reserva Biológica de Sooretama. O local oferece condições para a sobrevivência de animais silvestres de grande porte, como as onças. 

LOCAL E AUTORIA DESCONHECIDA

Ainda na publicação da Prefeitura de Sooretama, existe a informação que o vídeo teria sido gravado em Rondônia. Em uma busca pelas redes sociais, internautas afirmam que as imagens podem ter sido registradas também no Mato Grosso do Sul, em Minhas Gerais ou Rio de Janeiro.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as possíveis prefeituras de cidades apontadas como locais da gravação, mas não conseguiu confirmação nenhuma sobre o vídeo ter sido registrado nos munícipios. Também não é possível afirmar que o vídeo foi gravado recentemente, nem mesmo identificar quem fez as imagens. 

Veja a nota da Prefeitura de Sooretama

A informação de que uma onça comeu um cachorro na zona rural do município de Sooretama NÃO É VERDADE. Esse fato aconteceu no estado de Rondônia. A notícia se espalhou nas redes sociais e foi divulgada de maneira equivocada por um veículo de comunicação que não checou a veracidade dos fatos. Quando os primeiros boatos surgiram sobre a presença de uma onça na região do Córrego Patioba, a Secretaria de Meio Ambiente, a Defesa Civil e a equipe de vigilância da Reserva da Vale estiveram no local para investigar possíveis sinais do animal como pegadas, restos de alimentação, sumiço de animais domésticos como cachorros e galinhas, e felizmente nenhuma evidência foi encontrada. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Veja Também

Acidente entre carro e caminhão-baú deixa feridos em Sooretama

PRF encontra animais exóticos mortos durante fiscalização em Sooretama

Adolescente de 15 anos morre após trocar tiros com a PM em Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Passando a Limpo Sooretama Onça-pintada ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados