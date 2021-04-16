Vídeo de onça carregando cachorro pela boca não foi gravado em Sooretama Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um vídeo que mostra uma onça-pintada carregando um cachorro pela boca viralizou na internet nessa quinta-feira (15). Em alguns grupos de uma rede social, internautas afirmaram que as imagens foram gravadas em Sooretama, mas a prefeitura afirmou que o registro não foi feito na cidade do Norte do Espírito Santo.

As imagens mostram o felino carregando o pequeno cachorro na boca, que parecia estar morto. No vídeo é possível perceber uma voz e uma música ao fundo. Em nota, a administração municipal confirmou que o vídeo circulou no município como se as imagens tivessem sido gravadas na região de Córrego Patioba, interior de Sooretama. (Veja o vídeo)

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Diante da situação, equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Sooretama, Defesa Civil e vigilantes da Reserva da Vale estiveram no local. Eles buscaram possíveis sinais do animal como pegadas, restos de alimentação, sumiço de animais domésticos (como cachorros e galinhas), mas não localizaram nenhuma evidência, segundo a prefeitura.

A administração municipal ainda tranquilizou a população de Sooretama e passou orientações. "Caso alguém realmente veja a onça ou os seus vestígios (restos de alimentação, pegadas), solicitamos que entre em contato com a secretaria municipal de Meio Ambiente de Sooretama para que possamos tomar as medidas necessárias. Se houver uma onça perdida em meio às nossas propriedades rurais, ela vai estar mais vulnerável do que disposta a atacar alguém. Não afronte, não ameace e não ataque o animal. Proteja-se e nos passe as informações. Assim, todos nós ficaremos bem", informou.

O boato ter surgido no município capixaba foi porque a cidade abriga a Reserva Biológica de Sooretama. O local oferece condições para a sobrevivência de animais silvestres de grande porte, como as onças.

LOCAL E AUTORIA DESCONHECIDA

Ainda na publicação da Prefeitura de Sooretama, existe a informação que o vídeo teria sido gravado em Rondônia. Em uma busca pelas redes sociais, internautas afirmam que as imagens podem ter sido registradas também no Mato Grosso do Sul, em Minhas Gerais ou Rio de Janeiro.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as possíveis prefeituras de cidades apontadas como locais da gravação, mas não conseguiu confirmação nenhuma sobre o vídeo ter sido registrado nos munícipios. Também não é possível afirmar que o vídeo foi gravado recentemente, nem mesmo identificar quem fez as imagens.