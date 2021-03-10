PRF encontra animais exóticos mortos durante fiscalização em Sooretama

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou nove animais exóticos mortos na tarde desta terça-feira (9), em Sooretama, Norte do Espírito Santo. Os animais foram localizados dentro de um caminhão durante uma fiscalização. Eles seriam levados para o município da Serra.
O resgate dos animais ocorreu durante uma fiscalização da PRF no quilômetro 125 da BR 101, em Sooretama. Os agentes da polícia abordaram um caminhão e observaram que havia uma caixa de isopor sobre o banco dianteiro.
Dentro da caixa foram encontrados sete tatus e duas pacas abatidos e resfriados. O condutor declarou à PRF que entregaria os animais para um homem na Serra, na Região Metropolitana de Vitória.
O homem foi detido e conduzido para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ). A caixa foi encaminhada para a reserva biológica de Sooretama.
Com informações da Polícia Rodoviária Federal