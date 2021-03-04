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Arsenal escondido

Suspeito de tráfico internacional de armas é preso em SP com destino ao ES

O homem, que dirigia um caminhão, foi preso transportando munições, revólveres e pistolas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:27

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 mar 2021 às 13:27
Homem com destino ao ES é preso em São Paulo suspeito de tráfico internacional de armas
Homem com destino ao ES é preso em São Paulo suspeito de tráfico internacional de armas Crédito: Divulgação/PRF
Um suspeito de tráfico internacional de armas, com destino ao Espírito Santo, foi preso na madrugada desta quinta-feira (4), na Rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, interior de São Paulo. O caminhão que o homem dirigia foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que detectou um carregamento ilegal de armas e munições escondido no veículo. 
O flagrante aconteceu por volta das 3h30, no quilômetro 18 da pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a PRF, os policiais faziam uma inspeção de rotina, quando perceberam o nervosismo do homem diante da presença da polícia. Apesar de não haver irregularidades com os documentos do motorista e do veículo, a equipe decidiu fazer buscas no caminhão.

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Foram encontrados 4 kits rajada (equipamento que altera a cadência de tiro das pistolas, transformando-as em armas automáticas), 9 pistolas Glock (de três calibres diferentes), uma pistola CZ 97 (calibre .45), dois revólveres, 92 munições e 20 carregadores. De acordo com a PRF, o arsenal estava escondido em um compartimento secreto do veículo.
O caminhão iniciou viagem na região de fronteira do Paraná e tinha como destino ao Espírito Santo. O condutor do caminhão foi preso em flagrante, por tráfico internacional de arma de fogo e conduzido à Polícia Federal para procedimentos. 
A reportagem de A Gazeta procurou a PRF no Espírito Santo para saber o destino da carga no Estado. Assim que tiver retorno, a reportagem será atualizada. 

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