Suspeito de tráfico internacional de armas é preso em SP com destino ao ES

Homem com destino ao ES é preso em São Paulo suspeito de tráfico internacional de armas Crédito: Divulgação/PRF

Um suspeito de tráfico internacional de armas, com destino ao Espírito Santo , foi preso na madrugada desta quinta-feira (4), na Rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, interior de São Paulo. O caminhão que o homem dirigia foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , que detectou um carregamento ilegal de armas e munições escondido no veículo.

O flagrante aconteceu por volta das 3h30, no quilômetro 18 da pista sentido Rio de Janeiro . De acordo com a PRF, os policiais faziam uma inspeção de rotina, quando perceberam o nervosismo do homem diante da presença da polícia. Apesar de não haver irregularidades com os documentos do motorista e do veículo, a equipe decidiu fazer buscas no caminhão.

Foram encontrados 4 kits rajada (equipamento que altera a cadência de tiro das pistolas, transformando-as em armas automáticas), 9 pistolas Glock (de três calibres diferentes), uma pistola CZ 97 (calibre .45), dois revólveres, 92 munições e 20 carregadores. De acordo com a PRF, o arsenal estava escondido em um compartimento secreto do veículo.

O caminhão iniciou viagem na região de fronteira do Paraná e tinha como destino ao Espírito Santo. O condutor do caminhão foi preso em flagrante, por tráfico internacional de arma de fogo e conduzido à Polícia Federal para procedimentos.