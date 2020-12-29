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Em Cariacica

PRF flagra carro roubado sendo desmanchado na Rodovia do Contorno

Agentes da PRF realizavam uma fiscalização em Cariacica quando receberam informações por meio do Ciodes de que havia um carro abandonado às margens da rodovia. Dois homens que tiravam peças do veículo foram detidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 17:03

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 17:03

O carro roubado foi encontrado no Km 277 da rodovia do Contorno.
O carro roubado foi localizado na Rodovia do Contorno, em Cariacica pelos agentes da PRF. Crédito: Divulgação/ PRF
Um veículo roubado foi localizado no Km 277 da Rodovia do Contorno, em Cariacica, no momento em que era desmanchado durante a tarde desta segunda-feira (28). Dois homens foram detidos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam uma fiscalização no município quando receberam informações por meio do Ciodes de que havia um carro abandonado às margens da rodovia. 
Ainda segundo a PRF, ao chegarem ao local indicado, os agentes flagraram dois indivíduos que utilizavam um machado e um pé de cabra para furtar peças do automóvel que havia sido totalmente incendiado.
Após a abordagem os homens informaram aos policiais que estavam retirando as peças do carro para vender como sucata em Carapina, na Serra. 
Os policiais entraram em contato com a proprietária do veículo que constava no sistema. Foi informado que o carro estava com o padrasto dela no dia em que ele desapareceu. A mulher também informou aos agentes que o  homem foi encontrado morto no dia 19 de dezembro. 
A ocorrência e os detidos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Laranjeiras, na Serra. 

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