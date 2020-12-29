PRF flagra carro roubado sendo desmanchado na Rodovia do Contorno

O carro roubado foi localizado na Rodovia do Contorno, em Cariacica pelos agentes da PRF. Crédito: Divulgação/ PRF

Um veículo roubado foi localizado no Km 277 da Rodovia do Contorno, em Cariacica , no momento em que era desmanchado durante a tarde desta segunda-feira (28). Dois homens foram detidos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , agentes realizavam uma fiscalização no município quando receberam informações por meio do Ciodes de que havia um carro abandonado às margens da rodovia.

Ainda segundo a PRF, ao chegarem ao local indicado, os agentes flagraram dois indivíduos que utilizavam um machado e um pé de cabra para furtar peças do automóvel que havia sido totalmente incendiado.

Após a abordagem os homens informaram aos policiais que estavam retirando as peças do carro para vender como sucata em Carapina, na Serra.

Os policiais entraram em contato com a proprietária do veículo que constava no sistema. Foi informado que o carro estava com o padrasto dela no dia em que ele desapareceu. A mulher também informou aos agentes que o homem foi encontrado morto no dia 19 de dezembro.