Três homens são presos após arrastões em Cariacica e Vila Velha

Três homens foram presos suspeitos de realizarem arrastões em bairros de Cariacica e Vila Velha, na noite desta segunda-feira (28). O trio teria percorrido os bairros a bordo de um carro e roubado pelo menos sete celulares, mas acabou pego pela polícia e encaminhado para o presídio.
De acordo com informações da TV Gazeta, os homens fizeram vítimas nos bairros Primavera e Piranema, em Cariacica, e também no bairro Araçás, em Vila Velha. Pelo menos sete pessoas foram até a Delegacia Regional de Cariacica registrar queixa após terem os celulares roubados por três homens que estavam em um veículo Fiat Palio, de cor prata. Mas a polícia acredita que há mais vítimas.
O carro com os suspeitos foi avistado pela polícia no bairro Itapemirim, em Cariacica. Os homens foram abordados e levados para a Delegacia Regional de Cariacica.
As vítimas disseram que os bandidos estavam armados, mas a polícia não encontrou nenhuma arma com eles. Com os suspeitos, a polícia conseguira recuperar seis celulares.
Os três homens foram autuados por roubo e encaminhados nesta terça-feira (29) para um presídio da Grande Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.