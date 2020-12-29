Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Celulares recuperados

Três homens são presos após arrastões em Cariacica e Vila Velha

O carro com os suspeitos foi avistado pela polícia no bairro Itapemirim, em Cariacica. Trio foi levado para presídio nesta terça-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 14:46

29 de Dezembro de 2020 às 14:46

Delegacia Regional de Cariacica está funcionando em Cobilândia
Delegacia Regional de Cariacica, para onde os três homens foram levados Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Três homens foram presos suspeitos de realizarem arrastões em bairros de Cariacica e Vila Velha, na noite desta segunda-feira (28). O trio teria percorrido os bairros a bordo de um carro e roubado pelo menos sete celulares, mas acabou pego pela polícia e encaminhado para o presídio.
De acordo com informações da TV Gazeta, os homens fizeram vítimas nos bairros Primavera e Piranema, em Cariacica, e também no bairro Araçás, em Vila Velha. Pelo menos sete pessoas foram até a Delegacia Regional de Cariacica registrar queixa após terem os celulares roubados por três homens que estavam em um veículo Fiat Palio, de cor prata. Mas a  polícia acredita que há mais vítimas.
O carro com os suspeitos foi avistado pela polícia no bairro Itapemirim, em Cariacica. Os homens foram abordados e levados para a Delegacia Regional de Cariacica.
As vítimas disseram que os bandidos estavam armados, mas a polícia não encontrou nenhuma arma com eles. Com os suspeitos, a polícia conseguira recuperar seis celulares. 
Os três homens foram autuados por roubo e encaminhados nesta terça-feira (29) para um presídio da Grande Vitória. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

Veja Também

PM prende chefe do tráfico de bairro da Serra e outros três suspeitos

Vendedor de picolé é assaltado na Praia Formosa, em Aracruz

Mulher tem braço decepado pelo marido a golpes de foice na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados