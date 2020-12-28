Mulher tem braço decepado pelo marido a golpes de foice na Serra

Uma mulher teve o braço decepado a golpes de foice pelo marido na zona rural do bairro Serra Sede, na Serra, na manhã desta segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o crime teria acontecido após uma discussão entre o casal. O homem também ficou ferido, já que, de acordo com a polícia, o filho da vítima utilizou uma faca para separar a briga.
A polícia informou também que, ao chegar no local do crime, o suspeito estava amarrado. Foi ele quem explicou aos militares que estava saindo para o trabalho quando começou a discutir com a mulher. Ele afirmou que pegou uma foice e desferiu os golpes contra a vítima, que teve o braço esquerdo decepado por conta dos ferimentos profundos.
A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra e, depois, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O suspeito também foi levado para o HEUE e, segundo a Polícia Militar, permanece no local com escolta policial.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo atendida pela Polícia Militar e será entregue à Delegacia do Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM). A PC alegou que apenas após os envolvidos no crime e testemunhas serem ouvidos será definido qual procedimento será adotado.