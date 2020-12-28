AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Serra Sede

Mulher tem braço decepado pelo marido a golpes de foice na Serra

A Polícia Militar informou que o homem agrediu a vítima após uma discussão; a briga foi separada pelo filho da vítima

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 17:59
Viatura da Polícia Militar
Mulher teve o braço decepado pelo marido com golpes de foice na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher teve o braço decepado a golpes de foice pelo marido na zona rural do bairro Serra Sede, na Serra, na manhã desta segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o crime teria acontecido após uma discussão entre o casal. O homem também ficou ferido, já que, de acordo com a polícia, o filho da vítima utilizou uma faca para separar a briga.
A polícia informou também que, ao chegar no local do crime, o suspeito estava amarrado. Foi ele quem explicou aos militares que estava saindo para o trabalho quando começou a discutir com a mulher. Ele afirmou que pegou uma foice e desferiu os golpes contra a vítima, que teve o braço esquerdo decepado por conta dos ferimentos profundos.

Veja Também

Duplo homicídio na Serra: advogado preso é suspeito de coagir testemunha

Homem é assassinado com tiro em frente a bar em bairro de Viana

Jovem na garupa de moto é morto em ataque de criminosos armados em Viana

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra e, depois, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O suspeito também foi levado para o HEUE e, segundo a Polícia Militar, permanece no local com escolta policial.
Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo atendida pela Polícia Militar e será entregue à Delegacia do Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM). A PC alegou que apenas após os envolvidos no crime e testemunhas serem ouvidos será definido qual procedimento será adotado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia
Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções
Suspeito de atos obscenos na presença de crianças é retirado de tumulto pela PM em São José do Calçado
Suspeito de ato obsceno contra crianças sofre tentativa de linchamento no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados