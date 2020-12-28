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Violência

Homem é assassinado com tiro em frente a bar em bairro de Viana

Um carro passou em frente ao estabelecimento pouco depois da meia-noite e uma pessoa disparou de dentro do veículo em direção do homem de 26 anos. Vítima foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento causado pelo tiro

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 09:59
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pela investigação do crime ocorrido em Viana Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 26 anos foi assassinado em frente a um bar no bairro Viana-Sede, no município de Viana, na Grande Vitória, no início da madrugada desta segunda-feira (28). Segundo relatos de testemunhas feitos aos policiais que atenderam à ocorrência, o rapaz estava em frente ao estabelecimento quando uma pessoa passou atirando de dentro de um carro.

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O disparo único atingiu o homem na região logo abaixo das axilas. Ferida, a vítima, que não foi identificada, foi socorrida inicialmente para o Pronto-Atendimento do bairro Arlindo Villaschi, no mesmo município, e depois foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
A vítima foi socorrida e transferida para um hospital com mais estrutura, mas não resistiu ao ferimento. O caso agora será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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