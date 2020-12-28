Homem é assassinado com tiro em frente a bar em bairro de Viana

Um homem de 26 anos foi assassinado em frente a um bar no bairro Viana-Sede, no município de Viana, na Grande Vitória, no início da madrugada desta segunda-feira (28). Segundo relatos de testemunhas feitos aos policiais que atenderam à ocorrência, o rapaz estava em frente ao estabelecimento quando uma pessoa passou atirando de dentro de um carro.
O disparo único atingiu o homem na região logo abaixo das axilas. Ferida, a vítima, que não foi identificada, foi socorrida inicialmente para o Pronto-Atendimento do bairro Arlindo Villaschi, no mesmo município, e depois foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
A vítima foi socorrida e transferida para um hospital com mais estrutura, mas não resistiu ao ferimento. O caso agora será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).