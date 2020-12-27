Jovem na garupa de moto é morto em ataque de criminosos armados em Viana

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros durante um ataque de criminosos na manhã deste domingo (27) no bairro Ipanema, em Viana. A vítima foi identificada pela polícia como Jhonatan dos Santos de Jesus Serafim, de 21 anos.
Ele chegou ao local de moto quando foi surpreendido por homens armados que abriram fogo. Ele estava na garupa de uma motocicleta. O colega que guiava o veículo conseguiu escapar, segundo relato de testemunhas.
A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local já encontrou Jhonatan morto. Os policiais informaram que ele possuía passagens pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Uma equipe de investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) e outra da perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local.
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde a família realizará os procedimentos de liberação para o sepultamento. A autoria e motivação do crime serão apuradas pela Delegacia de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Informações que colaborem com a elucidação do assassinato podem ser repassadas pelo telefone do Disque-denúncia 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.gov.es.com.