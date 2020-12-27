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Violência

Jovem na garupa de moto é morto em ataque de criminosos armados em Viana

Crime aconteceu no bairro Ipanema na manhã deste domingo. A vítima de 21 anos foi alvo de vários disparos. O colega que guiava o veículo conseguiu escapar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 13:46

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 13:46

Homicídio em Viana
Homicídio em Viana: motociclista foi assassinado Crédito: Jorge Félix/TV Gazeta
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros durante um ataque de criminosos na manhã deste domingo (27) no bairro Ipanema, em Viana. A vítima foi identificada pela polícia como Jhonatan dos Santos de Jesus Serafim, de 21 anos.
Ele chegou ao local de moto quando foi surpreendido por homens armados que abriram fogo. Ele estava na garupa de uma motocicleta. O colega que guiava o veículo conseguiu escapar, segundo relato de testemunhas. 

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Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local já encontrou Jhonatan morto. Os policiais informaram que ele possuía passagens pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Uma equipe de investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) e outra da perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local. 
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde a família realizará os procedimentos de liberação para o sepultamento. A autoria e motivação do crime serão apuradas pela Delegacia de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Informações que colaborem com a elucidação do assassinato podem ser repassadas pelo telefone do Disque-denúncia 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.gov.es.com.

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