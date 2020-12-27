Jovem na garupa de moto é morto em ataque de criminosos armados em Viana

Ele chegou ao local de moto quando foi surpreendido por homens armados que abriram fogo. Ele estava na garupa de uma motocicleta. O colega que guiava o veículo conseguiu escapar, segundo relato de testemunhas.

O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde a família realizará os procedimentos de liberação para o sepultamento. A autoria e motivação do crime serão apuradas pela Delegacia de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) de Cariacica.