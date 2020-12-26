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Furto

Dupla se passa por visita para invadir apartamento na Praia do Canto

Os suspeitos entraram em um apartamento e levaram pequenos objetos de valor. Eles permaneceram cerca de 40 minutos no edifício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 15:05

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 15:05

Dupla invade apartamento na Praia do Canto, Vitória
Dupla invade apartamento na Praia do Canto, Vitória Crédito: Câmeras de videomonitoramento
Dois rapazes jovens e bem vestidos se passaram por visitantes para entrar em um condomínio na Praia do Canto, em Vitória. Eles invadiram um apartamento e levaram pertences, tudo sem chamar a atenção de moradores ou mesmo do porteiro. 
O crime aconteceu no dia 17 de dezembro. A dupla foi gravada pelas câmeras de videomonitoramento do condomínio. A Gazeta teve acesso às imagens neste sábado (26). As fotos mostram os dois jovens passando pela portaria por volta das 15 horas e seguindo até o 12º andar. Lá, tentam verificar em qual imóvel não há ninguém. 
Eles escolheram um dos apartamentos e entraram após abrir a porta com uma chave de fenda. Segundo uma testemunha que conversou com a reportagem, eles fizeram questão de pegar pequenos objetos.

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"Permaneceram cerca de 40 minutos e saíram levando apenas uma sacola pequena nas mãos, contendo uma caixinha de som e um objeto no valor de R$ 150", detalhou a testemunha. 
O furto foi percebido pela vizinhança, pois a porta ficou danificada. O proprietário viajava no dia do arrombamento.
Polícia Militar chegou a ser acionada, fez buscas na região, mas não localizou os suspeitos. As imagens serão entregues para a Polícia Civil. Quem tiver informações  sobre os suspeitos pode repassar pelo telefone 181 (Disque-denúncia) ou pelo site www.disquedenuncia181.gov.es.com.

Dupla invade apartamento na Praia do Canto, Vitória

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