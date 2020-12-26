Dupla se passa por visita para invadir apartamento na Praia do Canto

Dupla invade apartamento na Praia do Canto, Vitória Crédito: Câmeras de videomonitoramento

Dois rapazes jovens e bem vestidos se passaram por visitantes para entrar em um condomínio na Praia do Canto , em Vitória . Eles invadiram um apartamento e levaram pertences, tudo sem chamar a atenção de moradores ou mesmo do porteiro.

O crime aconteceu no dia 17 de dezembro. A dupla foi gravada pelas câmeras de videomonitoramento do condomínio. A Gazeta teve acesso às imagens neste sábado (26). As fotos mostram os dois jovens passando pela portaria por volta das 15 horas e seguindo até o 12º andar. Lá, tentam verificar em qual imóvel não há ninguém.

Eles escolheram um dos apartamentos e entraram após abrir a porta com uma chave de fenda. Segundo uma testemunha que conversou com a reportagem, eles fizeram questão de pegar pequenos objetos.

"Permaneceram cerca de 40 minutos e saíram levando apenas uma sacola pequena nas mãos, contendo uma caixinha de som e um objeto no valor de R$ 150", detalhou a testemunha.

O furto foi percebido pela vizinhança, pois a porta ficou danificada. O proprietário viajava no dia do arrombamento.

Polícia Militar chegou a ser acionada, fez buscas na região, mas não localizou os suspeitos. As imagens serão entregues para a Polícia Civil . Quem tiver informações sobre os suspeitos pode repassar pelo telefone 181 (Disque-denúncia) ou pelo site www.disquedenuncia181.gov.es.com