Festa clandestina com multidão, armas e drogas é alvo da PM em Vitória

Baile clandestino ocorreu no bairro São Benedito, no Natal Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Festas clandestinas, que já eram comuns na Grande Vitória, continuam a acontecer mesmo na pandemia do novo coronavírus . Nesta sexta-feira (25) de Natal, uma em especial foi alvo de ação das autoridades: um baile que reuniu milhares de pessoas no bairro São Benedito, em Vitória.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, havia música alta, aglomeração, armas de alto poder de destruição, como submetralhadoras, além de drogas como lança-perfume. Conforme mostrou a reportagem, a festa contou até com divulgação de folder dizendo que haveria "maconha liberada".

Festa clandestina é realizada no Natal, em Vitória Crédito: Divulgação | TV Gazeta

A Polícia Militar informou, ao ser questionada pela TV Gazeta, que recebeu denúncia de festa clandestina na última sexta (25) e que, segundo informações, indivíduos armados estavam no local.

Em nota, a PM afirmou que militares do 1º Batalhão da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram até o local para coibir os indivíduos e dispersar as pessoas, tendo sido necessário uso de equipamentos não letais. Os participantes correram pelas ruas do bairro e ninguém foi preso, embora o evento tenha sido encerrado.