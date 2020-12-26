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Morro São Benedito

Festa clandestina com multidão, armas e drogas é alvo da PM em Vitória

Imagens mostram participantes aglomerados em pleno Natal em ruas do bairro. Moradores fugiram com a chegada da polícia

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 14:22
Na Capital
Baile clandestino ocorreu no bairro São Benedito, no Natal Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Festas clandestinas, que já eram comuns na Grande Vitória, continuam a acontecer mesmo na pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta-feira (25) de Natal, uma em especial foi alvo de ação das autoridades: um baile que reuniu milhares de pessoas no bairro São Benedito, em Vitória.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, havia música alta, aglomeração, armas de alto poder de destruição, como submetralhadoras, além de drogas como lança-perfume. Conforme mostrou a reportagem, a festa contou até com divulgação de folder dizendo que haveria "maconha liberada".
Festa clandestina é realizada no Natal, em Vitória Crédito: Divulgação | TV Gazeta
A Polícia Militar informou, ao ser questionada pela TV Gazeta, que recebeu denúncia de festa clandestina na última sexta (25) e que, segundo informações, indivíduos armados estavam no local.
Em nota, a PM afirmou que militares do 1º Batalhão da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram até o local para coibir os indivíduos e dispersar as pessoas, tendo sido necessário uso de equipamentos não letais. Os participantes correram pelas ruas do bairro e ninguém foi preso, embora o evento tenha sido encerrado.
Segundo a PM, denúncias sobre a realização destas festas podem ser feitas pelo telefone 181 ou pelo site do disk-denúncia.

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