Após troca de tiros, polícia apreende maconha e crack na Serra

A Polícia Militar apreendeu 52 tabletes de maconha, além de mais de 2 mil pedras e 19 barras de crack na manhã desta quarta-feira (23) no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo a polícia, houve troca de tiros e um homem, que se machucou tentando fugir dos policiais, foi preso. Dois outros suspeitos conseguiram escapar.
De acordo com a polícia, os agentes receberam a informação de que pessoas suspeitas estariam em uma área de mata próximo a região conhecida como Paredão. Os militares foram até o local, onde houve uma troca de tiros com dois suspeitos. De acordo com a polícia, os dois atiradores conseguiram fugir. Um outro homem, que estava com os suspeitos, acabou se machucando enquanto tentava escapar e foi detido e levado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Próximo ao local onde estavam os suspeitos, os militares encontraram 52 tabletes de maconha, que pesavam 31,2 quilos, 2.350 pedras e 19 barras de crack, além de três balanças de precisão, material para o embalo de drogas e quatro celulares.