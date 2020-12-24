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Em Jardim Limoeiro

Após troca de tiros, polícia apreende maconha e crack na Serra

Um homem foi preso, outros dois suspeitos que atiraram contra os policiais conseguiram fugir; foram encontrados 52 tabletes de maconha e mais de 2 mil pedras de crack
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 21:00

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 21:00

A polícia apreendeu 52 buchas de maconha e mais de 2 mil pedras de crack na Serra
A polícia apreendeu 52 buchas de maconha e mais de 2 mil pedras de crack na Serra Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar apreendeu 52 tabletes de maconha, além de mais de 2 mil pedras e 19 barras de crack na manhã desta quarta-feira (23) no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo a polícia, houve troca de tiros e um homem, que se machucou tentando fugir dos policiais, foi preso. Dois outros suspeitos conseguiram escapar.
De acordo com a polícia, os agentes receberam a informação de que pessoas suspeitas estariam em uma área de mata próximo a região conhecida como Paredão. Os militares foram até o local, onde houve uma troca de tiros com dois suspeitos. De acordo com a polícia, os dois atiradores conseguiram fugir. Um outro homem, que estava com os suspeitos, acabou se machucando enquanto tentava escapar e foi detido e levado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Próximo ao local onde estavam os suspeitos, os militares encontraram 52 tabletes de maconha, que pesavam 31,2 quilos, 2.350 pedras e 19 barras de crack, além de três balanças de precisão, material para o embalo de drogas e quatro celulares.

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