Após troca de tiros, polícia apreende maconha e crack na Serra

De acordo com a polícia, os agentes receberam a informação de que pessoas suspeitas estariam em uma área de mata próximo a região conhecida como Paredão. Os militares foram até o local, onde houve uma troca de tiros com dois suspeitos. De acordo com a polícia, os dois atiradores conseguiram fugir. Um outro homem, que estava com os suspeitos, acabou se machucando enquanto tentava escapar e foi detido e levado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.