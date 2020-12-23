Polícia Civil apreende 300 kg de maconha em sítio de Vila Velha

A polícia apreendeu 300 kg de maconha em um sítio em Vila Velha Crédito: Daniel Pasti

Polícia Civil apreendeu 300 quilos de maconha em um sítio na região de Retiro do Congo, em Vila Velha . A PC informou que a carga da droga vale aproximadamente R$ 735 mil. Cinco pessoas foram presas e, de acordo com a polícia, a organização criminosa possui ligação com roubos contra estabelecimentos comerciais e cargas de transporte ocorridos no Estado.

A PC acredita que ao menos três roubos a postos de gasolina ocorridos em Vila Velha tenham ligação com os integrantes da organização criminosa. Os crimes seriam uma espécie de financiamento, para que fosse possível a compra de mais drogas para movimentar o tráfico da região. Ainda segundo a polícia, as investigações indicam que uma outra grande quantidade de maconha estava também em posse dessa organização, mas já havia sido vendida. A droga seria distribuída em Vitória e Vila Velha.

De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DECCEC), as investigações começaram para tentar prender um homem foragido do sistema prisional desde janeiro de 2019. Esse homem, segundo o delegado, possui diversas passagens na polícia por crimes de roubo e foi preso novamente durante a ação da polícia em Vila Velha, que aconteceu no dia 5 de dezembro.

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Após dias de investigações, conseguimos perceber que esse individuo estaria envolvido em uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas. Quando percebemos uma movimentação estranha em um sítio localizado na região do Retiro do Congo, através de buscas no sitio, conseguimos localizar esse individuo foragido, mais três indivíduos com ele e essa grande quantidade de droga, explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado Monteiro, no mesmo dia os agentes conseguiram prender também um homem apontado como chefe da organização criminosa. Ele foi encontrado em um apartamento na região de Itaparica, em Vila Velha, e estava contando dinheiro proveniente da venda de drogas, no momento da prisão.

Ele morava em frente à praia em Coqueiral de Itaparica e, no momento da prisão, estava contando dinheiro proveniente do tráfico de drogas e teria diversos depósitos bancários oriundos também da venda de drogas. Ele possuía passagem por tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul, onde ele foi preso vendendo pasta base de cocaína."