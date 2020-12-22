Criminosos invadem apartamento em Vitória e montam ponto de tráfico

A Polícia Civil apreendeu drogas, armas e prendeu duas pessoas no apartamento no bairro Tabuazeiro Crédito: Daniel Pasti

Traficantes invadiram um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida para ser utilizado como ponto de tráfico de drogas e vigilância de atividades policiais no bairro Tabuazeiro, em Vitória . Segundo a Polícia Civil , no local foram encontradas drogas e rádios comunicadores. Dois homens com passagens por tráfico, porte ilegal de arma de fogo, roubo e homicídio foram presos, e um menor foi apreendido.

Otoni afirmou que o material encontrado no apartamento reforça a investigação realizada pela polícia, que indica que o local era usado não apenas para venda de drogas, mas também como um ponto de vigilância das atividades policiais. Ele também explicou que o local já estava destinado a uma família carente pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas os ocupantes do imóvel foram expulsos pelos traficantes.

"Nessa operação foram apreendidos crack, maconha, anotações para o tráfico de drogas e rádios comunicadores, o que corroborou nossa investigação de que eles faziam essa vigilância da atividade policial, monitorando. Era um apartamento que já tinha destinação para pessoas carentes, mas foi invadido por traficantes", explicou.

ENVIO DE DROGAS EM ELETRODOMÉSTICOS

Durante a segunda fase da Operação Chicago, a Polícia Civil também descobriu um esquema de envio de drogas em eletrodomésticos . O material vinha do Estado do Mato Grosso para o Espírito Santo. Segundo a polícia, os criminosos retiravam o motor dos aparelhos e substituíam por drogas com o mesmo peso. A polícia acredita que pelo menos seis envios deste tipo já foram realizados ao longo deste ano.

Segundo o delegado Tarcísio Otoni, titular do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Grande Vitória, um tanque elétrico de lavar roupas com oito quilos de maconha foi apreendido no bairro Aparecida, em Cariacica, no dia 1º de dezembro, na casa da pessoa que encomendou as drogas. O material era enviado por meio de transportadora particular.

Oito quilos de maconha foram enviados para o ES dentro de um tanquinho de lavar roupas Crédito: Daniel Pasti

"Traficantes do estado do Mato Grosso estavam remetendo para o Espírito Santo quantidades elevadas de drogas por meio de envio de eletrodomésticos. Eles retiravam o motor do aparelho, neste caso, um tanquinho, verificavam o peso do motor para substituir em drogas. Neste caso, foram oito quilos de maconha no lugar do motor do tanquinho. A investigação identificou que, só neste ano, o estado do Mato Grosso encaminhou seis eletrodomésticos nestas mesmas condições", disse.

O delegado Otoni ainda afirmou que a Polícia Civil irá instaurar um inquérito para continuar investigando essa modalidade de envio de drogas para o Estado. Ele ainda afirmou que a pessoa que fez a encomenda do eletrodoméstico não estava na casa no momento da chegada dos agentes, mas o suspeito já foi indiciado e possui passagens por tráfico de drogas.

PRISÕES E APREENSÕES EM TODO O ES

Além da Grande Vitória, a segunda fase da Operação Chicago também teve atuações em Aracruz, Colatina, Guarapari, Nova Venécia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. No total, 27 pessoas foram presas e 12 menores apreendidos. Além disso, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos policiais.

Foram apreendidas também seis armas, incluindo pistolas personalizadas que, segundo o delegado Otoni, indicam que pertencem a criminosos de alta posição na hierarquia do tráfico de drogas. 203 munições também foram apreendidas. Os agentes realizaram também apreensão de cerca de 22,6 kg e 562 buchas de maconha, 2,7 kg e 2 mil papelotes de cocaína, 7 kg e mil pedras de crack, além de 29 frascos de loló e 2 kg de haxixe.

A Polícia Civil apreendeu drogas, armas e anabolizantes durante a segunda fase da operação Chicago. Crédito: Daniel Pasti

A Polícia Civil também destacou a apreensão de anabolizantes sem receita médica sendo vendidos por um colombiano que, segundo o delegado Otoni, morava há cerca de quatro meses no Espírito Santo. Com o suspeito, foram encontradas substâncias como Oxandrolone, Nandrolone, Testosterone, dentre outras.