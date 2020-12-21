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Dois homens são mortos a tiros no mesmo bairro de Linhares

Os dois homens foram assassinados no bairro Interlagos, na madrugada desta segunda-feira (21). A polícia investiga se existe relação entre os crimes

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 13:42
polícia
Os casos são investigados pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Duas pessoas foram mortas a tiros em um intervalo de pouco mais de uma hora na madrugada desta segunda-feira (21) no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Nos dois casos as vítimas eram homens e o delegado responsável investiga se há ligação entre os crimes. Nenhum suspeito foi detido.
O primeiro crime aconteceu por volta das 3 horas. Pedro Oliveira de Souza, de 43 anos, foi morto com dois tiros dentro de casa, na Rua João Ubaldo de Souza. "Ele tem duas passagens pela polícia por crimes relacionados com a Lei Maria da Penha. E está há bastante tempo solto. Estamos investigando ainda o que pode ter acontecido", explicou Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares.

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Cerca de uma hora depois desse crime, o segundo homicídio no bairro Interlagos aconteceu na Rua Amapá. A vítima foi Josivanio Lima da Silva, de 29 anos. Ele foi morto com cinco tiros. De acordo com a PM, testemunhas disseram que dois indivíduos pularam o muro da residência onde a vítima estava e efetuaram os disparos. Após o fato, eles fugiram e não foram encontrados.
Ele tem diversas passagens por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma. Já ficou muitas vezes aqui nos nossos presídios, a gente trabalha com a possibilidade de vingança, ou ligação com o tráfico de entorpecentes, explicou Lucindo.
Como os dois crimes aconteceram em ruas muito próximas, a polícia investiga se há alguma relação entre os casos. A gente não descarta nenhuma linha de investigação, mas nos parece que não tem nenhuma relação. Mas vamos investigar isso, finalizou o delegado. Os corpos dos dois homens foram levados para o Serviços Médico Legal (SML) de Linhares.

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