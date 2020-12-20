Em abordagem, PRF recupera veículo roubado na Serra em 2019

Um veículo Fiat Siena, com restrição de roubo ou furto, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado (18), na BR-101, na Serra. O carro estava desaparecido desde setembro de 2019.
No veículo, que foi abordado enquanto passava pelo km 251 da rodovia, estava um homem de 33 anos. Ao procederem vistoria nos elementos de identificação veicular, [os agentes] constataram a existência de supressões e remarcações, informou a PRF, por meio de nota.
Além disso, a placa instalada no veículo indicava um automóvel Fiat Siena com características semelhantes, fato que, segundo a PRF, configura ainda a prática de clonagem.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária, em Laranjeiras, na Serra.