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Na BR-101

Em abordagem, PRF recupera veículo roubado na Serra em 2019

Carro foi encontrado com um homem de 33 anos. Segundo a polícia, placa do veículo Fiat Siena havia sido clonada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 16:52

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 16:52

PRF recupera veículo roubado na Serra em 2019
PRF recupera veículo roubado na Serra em 2019 Crédito: Divulgação/PRF
Um veículo Fiat Siena, com restrição de roubo ou furto, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado (18), na BR-101, na Serra. O carro estava desaparecido desde setembro de 2019.
No veículo, que foi abordado enquanto passava pelo km 251 da rodovia, estava um homem de 33 anos. Ao procederem vistoria nos elementos de identificação veicular, [os agentes] constataram a existência de supressões e remarcações, informou a PRF, por meio de nota.
Além disso, a placa instalada no veículo indicava um automóvel Fiat Siena com características semelhantes, fato que, segundo a PRF, configura ainda a prática de clonagem.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária, em Laranjeiras, na Serra.

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