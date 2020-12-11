PRF apreende mais de 160 pares de tênis falsificados na BR 101, em Viana

PRF apreendeu 166 pares de calçados falsificados na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de tênis e sandálias de marcas conhecidas falsificadas, durante fiscalização na BR 101 , próximo ao quilômetro 304, em Viana , na tarde desta sexta-feira (11). Os agentes encontraram 166 pares de calçados falsificados, segundo a PRF, em um veículo modelo Volkswagen Gol com dois ocupantes.

O motorista do veículo alegou que os calçados foram comprados no município de Nova Serrana, em Minas Gerais, por uma valor de R$ 9 mil, para serem revendidos na internet. De acordo com a PRF, o homem, que disse ser autônomo e não estava com a nota fiscal da mercadoria, suspeitou que os produtos fossem adulterados, já que a cidade mineira, segundo ele, seria um polo de venda de produtos falsificados.

A PRF afirmou também que os calçados apresentavam indícios de falsificação e não havia nenhum documento que comprovasse a autenticidade dos produtos. A ocorrência foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica.