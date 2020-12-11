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Comprados em MG

PRF apreende mais de 160 pares de tênis falsificados na BR 101, em Viana

A PRF informou que os dois ocupantes do veículo não apresentaram nota fiscal dos produtos; calçados foram comprados em Minas Gerais e seriam revendidos na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 19:06

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:06

PRF apreendeu 166 pares de calçados falsificados na BR 101
PRF apreendeu 166 pares de calçados falsificados na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de tênis e sandálias de marcas conhecidas falsificadas, durante fiscalização na BR 101, próximo ao quilômetro 304, em Viana, na tarde desta sexta-feira (11). Os agentes encontraram 166 pares de calçados falsificados, segundo a PRF, em um veículo modelo Volkswagen Gol com dois ocupantes.
O motorista do veículo alegou que os calçados foram comprados no município de Nova Serrana, em Minas Gerais, por uma valor de R$ 9 mil, para serem revendidos na internet. De acordo com a PRF, o homem, que disse ser autônomo e não estava com a nota fiscal da mercadoria, suspeitou que os produtos fossem adulterados, já que a cidade mineira, segundo ele, seria um polo de venda de produtos falsificados.
A PRF afirmou também que os calçados apresentavam indícios de falsificação e não havia nenhum documento que comprovasse a autenticidade dos produtos. A ocorrência foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber se os ocupantes do veículo ficaram presos. A polícia informou que a ocorrência ainda está em andamento e que somente após os conduzidos serem ouvidos teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.

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