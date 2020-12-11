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Guaranhuns, em Vila Velha

Homens são presos no ES após aparecerem em vídeos trocando tiros

Prisões ocorreram em Vila Velha. De acordo com a PM, o local vem sendo marcado por confrontos entre traficantes rivais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 16:26

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 16:26

Reprodução | TV Gazeta
Reprodução | TV Gazeta Crédito: Em vídeo, homens parecem armados e atirando nas ruas do bairro Guaranhuns
Dois homens foram presos em Vila Velha, na Grande Vitória, após a polícia ter acesso a imagens de traficantes armados praticando ataques contra rivais pelas ruas do bairro Guaranhuns.
Um dos presos tem 35 anos e era considerado foragido da Justiça. De acordo com a Polícia Militar, ele possui um mandado de prisão por homicídio, além de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já o outro suspeito, que não foi identificado, foi baleado ao tentar fugir dos policiais. Veja vídeo denunciado.
Os homens presos são suspeitos de integrar organizações criminosas que disputam o controle por pontos de tráfico de drogas em Guaranhuns.
Policiais da Força Tática chegaram até eles após receberem vídeos deles armados e atirando em meio às ruas do bairro. Uma cena que assustou os moradores da região.
Polícia prendeu homem apontado como gerente do tráfico de drogas em Guaranhuns
Polícia prendeu homem apontado como gerente do tráfico de drogas em Guaranhuns Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Os vídeos foram gravados pelos próprios criminosos e, de acordo com a polícia, são utilizados por eles para demonstrar poder de fogo nas redes sociais.
PM apreendeu submetralhadora e drogas
PM apreendeu submetralhadora e drogas Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Os policiais localizaram os suspeitos dentro de uma casa que era utilizada não só como base para o tráfico, mas também como ponto estratégico para a realização de ações contra gangues rivais. Com eles foram apreendidas uma submetralhadora calibre 380 e drogas. Os presos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações do G1 ES

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