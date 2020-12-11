Homens são presos no ES após aparecerem em vídeos trocando tiros

Dois homens foram presos em Vila Velha, na Grande Vitória, após a polícia ter acesso a imagens de traficantes armados praticando ataques contra rivais pelas ruas do bairro Guaranhuns.
Um dos presos tem 35 anos e era considerado foragido da Justiça. De acordo com a Polícia Militar, ele possui um mandado de prisão por homicídio, além de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já o outro suspeito, que não foi identificado, foi baleado ao tentar fugir dos policiais. Veja vídeo denunciado.
Os homens presos são suspeitos de integrar organizações criminosas que disputam o controle por pontos de tráfico de drogas em Guaranhuns.
Policiais da Força Tática chegaram até eles após receberem vídeos deles armados e atirando em meio às ruas do bairro. Uma cena que assustou os moradores da região.
Os vídeos foram gravados pelos próprios criminosos e, de acordo com a polícia, são utilizados por eles para demonstrar poder de fogo nas redes sociais.
Os policiais localizaram os suspeitos dentro de uma casa que era utilizada não só como base para o tráfico, mas também como ponto estratégico para a realização de ações contra gangues rivais. Com eles foram apreendidas uma submetralhadora calibre 380 e drogas. Os presos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações do G1 ES