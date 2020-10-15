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Operação

Três homens são presos com armas e 70 munições no Noroeste do ES

As apreensões foram durante uma operação conjunta entre a polícias civil e militar nas cidades de Ecoporanga e Barra de São Francisco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 11:41

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 11:41

Material apreendido durante operação
Material apreendido durante operação Crédito: Divulgação | PMES
Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil resultou na prisão de três homens nas cidades de  Ecoporanga e Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Com eles, foram encontrados diversas armas e munições. A ação foi nesta quarta-feira (14).
De acordo com a Polícia Militar, com os suspeitos foram apreendidos um revólver .38, um rifle calibre .22, e duas pistolas .380. Além disso, os homens tinham 70 munições de diferentes calibres.

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Após constatar os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, os militares conduziram os suspeitos, juntamente com os materiais apreendidos, para  a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

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