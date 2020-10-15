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Jovem é assassinado a tiros dentro do banheiro de casa em Linhares

Rodrigo Melo Costa, de 21 anos, foi morto na madrugada desta quinta, no bairro Shell. A esposa da vítima disse que seis homens entraram armados na residência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 10:20

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 10:20

A Delegacia Regional de Linhares está apurando os crimes
A Delegacia Regional de Linhares está apurando o crime Crédito: Polícia Civil
O jovem Rodrigo Melo Costa, de 21 anos, foi assassinado a tiros no bairro Shell, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, ele foi executado dentro do banheiro da própria  residência. 
Segundo a polícia, a esposa da vítima disse aos militares que bateram na porta da residência. No momento, ela se deparou com seis homens armados e com o rosto coberto. De acordo com o relato da mulher, os autores pediram para ela sentar ela no sofá. Em seguida, pegaram seu companheiro, o levaram até o banheiro e começaram a atirar.
O delegado Fabrício Lucindo Lima, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, explicou,  para a reportagem da TV Gazeta, que o crime teria ligações com a guerra de gangues rivais na região.

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A Polícia Civil informou ainda que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.  Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. 
De acordo com a polícia, Linhares já teve 54 homicídios em 2020 até esta quinta-feira (15). São três a menos que no mesmo período do ano passado. 

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