Jovem é assassinado a tiros dentro do banheiro de casa em Linhares

A Delegacia Regional de Linhares está apurando o crime Crédito: Polícia Civil

O jovem Rodrigo Melo Costa, de 21 anos, foi assassinado a tiros no bairro Shell, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar , ele foi executado dentro do banheiro da própria residência.

Segundo a polícia, a esposa da vítima disse aos militares que bateram na porta da residência. No momento, ela se deparou com seis homens armados e com o rosto coberto. De acordo com o relato da mulher, os autores pediram para ela sentar ela no sofá. Em seguida, pegaram seu companheiro, o levaram até o banheiro e começaram a atirar.

O delegado Fabrício Lucindo Lima, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, explicou, para a reportagem da TV Gazeta, que o crime teria ligações com a guerra de gangues rivais na região.

A Polícia Civil informou ainda que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.