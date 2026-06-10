Vital 2026: venda de ingressos começa nesta quarta (10) com preços a partir de R$ 40

Com nomes de peso, como Leo Santana, Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva, o Vital 2026 se aproxima da sua próxima edição. E para não ficar de fora da festa, os foliões poderão adquirir os ingressos a partir desta quarta-feira (10), às 12h. Com o tema "Chame Gente", o festival acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo, em Vitória.





Neste ano, os ingressos custam a partir de R$ 40, disponíveis através do site Blueticket. E tem bônus para os veteranos do festival. Durante as primeiras 24 horas das vendas online, quem participou do Vital 2024 ou 2025 pode garantir ingresso com desconto exclusivo, utilizando o mesmo CPF informado nas compras anteriores, desde que cadastrado no ato da compra.





Na programação do sábado (10), o público vai poder curtir shows de Tomate, Durval Lelys e Leo Santana encerrando o dia com um setlist cheio de hits. Já no domingo (11), a festa continua sob o comando de Bell Marques, Xanddy Harmonia e da Banda Eva.