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Lineup de peso

Vital 2026: venda de ingressos começa nesta quarta (10) com preços a partir de R$ 40

Evento promete agitar, mais uma vez, o famoso sambódromo de Vitória com shows de Leo Santana, Bell Marques e muito mais
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 09:50

Bell Marques no primeiro dia do Vital 2023
Bell Marques no primeiro dia do Vital 2023 Arthur Louzada

Com nomes de peso, como Leo Santana, Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva, o Vital 2026 se aproxima da sua próxima edição. E para não ficar de fora da festa, os foliões poderão adquirir os ingressos a partir desta quarta-feira (10), às 12h. Com o tema "Chame Gente", o festival acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo, em Vitória. 


Neste ano, os ingressos custam a partir de R$ 40, disponíveis através do site Blueticket. E tem bônus para os veteranos do festival. Durante as primeiras 24 horas das vendas online, quem participou do Vital 2024 ou 2025 pode garantir ingresso com desconto exclusivo, utilizando o mesmo CPF informado nas compras anteriores, desde que cadastrado no ato da compra.


Na programação do sábado (10), o público vai poder curtir shows de Tomate, Durval Lelys e Leo Santana encerrando o dia com um setlist cheio de hits. Já no domingo (11), a festa continua sob o comando de Bell Marques, Xanddy Harmonia e da Banda Eva.

Vital 2026 acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo
Vital 2026 acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo Edu

SERVIÇO

Dias: 10 e 11 de outubro de 2026

Ingressos: a partir de R$ 40, disponíveis no site Blueticket

Desconto exclusivo para compras online nas primeiras 24 horas para participantes das edições de 2024 e/ou 2025

Ponto físico de venda: Loja Democrata (Shopping Vitória) e ⁠Nuvem Concept Store (Praia do Canto), até as 19h

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