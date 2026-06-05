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Cantor Yan é destaque do festival "Pagode do Chefe" no Sambão do Povo, em Vitória

Evento ainda terá shows de Fabinho, Tá Na Mente, Gamadinho e o Grupo Batucaê; ingressos custam a partir de R$ 70
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 11:00

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Além do cantor, Fabinho e o grupo Tá Na Mente estão na programação do evento Reprodução @yancantorr

O Sambão do Povo vai se transformar em uma grande roda de pagode neste sábado (6). Com mais de 10 horas de programação, o festival "Pagode do Chefe" promete reunir fãs do gênero em uma maratona de música, celebração e muita festa.


A partir das 14h, o sambodromo será comandado por vários artistas do pagode. O destaque do line-up fica com o cantor Yan, junto com apresentações de Fabinho, Tá Na Mente, Gamadinho e o Grupo Batucaê. Os ingressos estão à venda no site Brasil Ticket, com valores a partir de R$ 70.


Para atender quem vai, a estrutura do festival contará com setores de pista, lounge e open bar. No repertório, o público poderá acompanhar sucessos dos artistas da programação, incluindo músicas como "Bora Viver", "Você Não Tá Colaborando", "Instinto", "Por Favor", "Textão" e "Fica".

SERVIÇO

PAGODE DO CHEFE

Atrações: Fabinho + Gamadinho + Tá Na Mente + Batucaê + Yan

Local: Sambão do Povo - Mário Cypreste, Vitória

Data: 06 de junho (sábado)

Horário: A partir das 14h

Ingressos: Brasil Ticket

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