Cantor Yan é destaque do festival "Pagode do Chefe" no Sambão do Povo, em Vitória

O Sambão do Povo vai se transformar em uma grande roda de pagode neste sábado (6). Com mais de 10 horas de programação, o festival "Pagode do Chefe" promete reunir fãs do gênero em uma maratona de música, celebração e muita festa.





A partir das 14h, o sambodromo será comandado por vários artistas do pagode. O destaque do line-up fica com o cantor Yan, junto com apresentações de Fabinho, Tá Na Mente, Gamadinho e o Grupo Batucaê. Os ingressos estão à venda no site Brasil Ticket, com valores a partir de R$ 70.





Para atender quem vai, a estrutura do festival contará com setores de pista, lounge e open bar. No repertório, o público poderá acompanhar sucessos dos artistas da programação, incluindo músicas como "Bora Viver", "Você Não Tá Colaborando", "Instinto", "Por Favor", "Textão" e "Fica".