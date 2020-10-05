Idoso é assaltado dentro de banco em Linhares e prejuízo é de R$ 2,3 mil

Agência do Banco do Brasil no Centro de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um idoso de 75 anos foi assaltado por dois criminosos dentro de um banco no Centro de Linhares nesta segunda-feira (5). Os bandidos conseguiram levar R$ 2.300, dinheiro referente a aposentadoria do idoso e do irmão dele.

À reportagem da TV Gazeta, o aposentado afirmou que toda a ação aconteceu diante dos seguranças da agência. Ele afirmou que solicitou as imagens das câmeras de segurança para identificação dos suspeitos, mas a agência não cedeu.

"Eu fui lá, conferi no caixa, coloquei no bolso e fui para a porta. Tinha um no canto, atrás da porta, e o outro estava do lado de fora. Quando eu ia passando, o que estava dentro do banco me empurrou. Abaixei para pegar o chinelo que arrebentou, ele foi, enfiou a mão no meu bolso e pegou o dinheiro. Os seguranças não fizeram nada", narrou Ristiliano Polli.

Ristiliano Polli foi alvo de bandidos dentro de agência do Banco do Brasil, em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Ainda assim, o senhor registrou um boletim de ocorrência e fez um pedido de ressarcimento ao banco, já que ele foi vítima dos criminosos dentro da agência  mas a instituição ainda está avaliando o que pode ser feito.

"Eu queria que eles pagassem pelo crime. Eu nunca vi isso, ser assaltado dentro do banco e ninguém socorrer. É uma coisa séria. Eu nunca tinha passado por isso... Na hora, você treme, ainda mais porque fui empurrado. O carro-forte na minha frente, seguranças armados, os vagabundos saíram e não fizeram nada. É triste, nunca vi acontecer com ninguém" Ristiliano Polli - Aposentado

Enquanto isso, o Sr. Ristiliano está no prejuízo, já que a quantia que foi roubada pelos bandidos era para pagar as despesas do mês.

Em nota, o Banco do Brasil informou que monitora as agências e mantém estrutura dedicada à prevenção de fraudes e apta a detectar a atuação de golpistas. Em relação à reclamação do cliente, o vigilante a quem ele recorreu não presta serviço para a agência de Linhares, e sim a uma empresa de transportes de valores.

Por fim, o Banco do Brasil disse que lamenta o roubo, e que o ressarcimento está sendo avaliado