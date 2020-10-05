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Idoso é assaltado dentro de banco em Linhares e prejuízo é de R$ 2,3 mil

Ristiliano Polli, que é aposentado e tem 75 anos, registrou um boletim de ocorrência e fez um pedido de ressarcimento ao banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 20:53

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 20:53

Agência do Banco do Brasil no Centro de Linhares
Agência do Banco do Brasil no Centro de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um idoso de 75 anos foi assaltado por dois criminosos dentro de um banco no Centro de Linhares nesta segunda-feira (5). Os bandidos conseguiram levar R$ 2.300, dinheiro referente a aposentadoria do idoso e do irmão dele.
À reportagem da TV Gazeta, o aposentado afirmou que toda a ação aconteceu diante dos seguranças da agência. Ele afirmou que solicitou as imagens das câmeras de segurança para identificação dos suspeitos, mas a agência não cedeu.
"Eu fui lá, conferi no caixa, coloquei no bolso e fui para a porta. Tinha um no canto, atrás da porta, e o outro estava do lado de fora. Quando eu ia passando, o que estava dentro do banco me empurrou. Abaixei para pegar o chinelo que arrebentou, ele foi, enfiou a mão no meu bolso e pegou o dinheiro. Os seguranças não fizeram nada", narrou Ristiliano Polli.
Restiliano foi alvo de bandidos dentro de agência do Banco do Brasil, em Linhares
Ristiliano Polli foi alvo de bandidos dentro de agência do Banco do Brasil, em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Ainda assim, o senhor registrou um boletim de ocorrência e fez um pedido de ressarcimento ao banco, já que ele foi vítima dos criminosos dentro da agência  mas a instituição ainda está avaliando o que pode ser feito.
"Eu queria que eles pagassem pelo crime. Eu nunca vi isso, ser assaltado dentro do banco e ninguém socorrer. É uma coisa séria. Eu nunca tinha passado por isso... Na hora, você treme, ainda mais porque fui empurrado. O carro-forte na minha frente, seguranças armados, os vagabundos saíram e não fizeram nada. É triste, nunca vi acontecer com ninguém"
Ristiliano Polli - Aposentado
Enquanto isso, o Sr. Ristiliano está no prejuízo, já que a quantia que foi roubada pelos bandidos era para pagar as despesas do mês.

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Em nota, o Banco do Brasil informou que monitora as agências e mantém estrutura dedicada à prevenção de fraudes e apta a detectar a atuação de golpistas. Em relação à reclamação do cliente, o vigilante a quem ele recorreu não presta serviço para a agência de Linhares, e sim a uma empresa de transportes de valores.
Por fim, o Banco do Brasil disse que lamenta o roubo, e que o ressarcimento está sendo avaliado
Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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