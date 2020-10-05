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Fugitivos

Presos fogem do Centro de Detenção Provisória de Marataízes

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, dois presos que realizavam trabalho interno na unidade conseguiram fugir pelos fundos do CDP, pulando uma cerca de proteção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 18:14

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:14

Centro de Detenção Provisória de Marataízes
Centro de Detenção Provisória de Marataízes Crédito: Reprodução/ G1
Dois presos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, no final da tarde de sábado (03). Eles saíram da cela para a realização de serviços internos na unidade e fugiram logo após a execução do trabalho. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), eles seguem foragidos.
Os nomes dos detentos não foram informados pela Sejus. De acordo com a secretaria, os dois presos conseguiram fugir pela área dos fundos do CDP, pulando uma cerca de proteção voltada para uma área de mata.
Polícia Militar fez buscas na região, mas não localizou os fugitivos. Segundo a Sejus, o fato foi comunicado à autoridade policial e ao poder judiciário. A secretaria também informou que abriu um procedimento administrativo disciplinar para apurar o caso. Os detentos permanecem foragidos.
Outra fuga de presos foi registrada no mês de setembro no Sul do Estado. Três presos fugiram depois de render agentes penitenciários na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Cachoeiro de Itapemirim. A fuga ocorreu por volta das 21h30, do dia 18.
Os internos Daniel Gonçalves Filho, Isaac da Silva Campos e Roberto Romualdo de Souza renderam os agentes e, em seguida, furtaram duas motos que foram usadas na fuga. Segundo a Sejus, os três continuam foragidos.

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