Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Corpo é encontrado carbonizado na beira da estrada, em Marilândia

A Polícia Civil informou que, devido ao estado em que se encontrava, o corpo foi encaminhado para o DML de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (5) Crédito: Divulgação | PMES
Um corpo foi encontrado carbonizado às margens da rodovia ES 248, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. O cadáver foi localizado na manhã desta segunda-feira (5).  
De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha entrou em contato telefônico com os militares que atuam em de Marilândia e  informou que havia um corpo carbonizado próximo ao ponto de ônibus na entrada para Taquarussu, no interior do município.
Corpo carbonizado estava perto de um ponto de ônibus
Corpo carbonizado estava perto de um ponto de ônibus Crédito: Divulgação | PMES
Os militares foram até o local e encontraram o corpo todo carbonizado, em meio a outros objetos que foram queimados.
Procurada, a Polícia Civil informou que, devido ao estado em que se encontrava, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil afirmou ainda que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marilândia. Além disso, a polícia destacou que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Veja Também

Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida em rodovia de Linhares

Motociclista morre em acidente de trânsito no interior de Colatina

DOIS CORPOS CARBONIZADOS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE LINHARES 

Dois corpos foram encontrados carbonizados na zona rural de Linhares, na manhã deste domingo (4).  O incêndio aconteceu na zona rural, em uma região conhecida como Palhal, que faz limite com o município de Aracruz. Bombeiros e policiais encontraram os dois corpos carbonizados entre os escombros de uma casa incendiada. As autoridades ainda não sabem o sexo das vítimas. Os corpos também foram encaminhados para perícia na Grande Vitória.
Dois corpos são encontrados carbonizados em Linhares
Dois corpos são encontrados carbonizados em Linhares Crédito: Imagem enviada para a TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados