Corpo é encontrado carbonizado na beira da estrada, em Marilândia

Um corpo foi encontrado carbonizado às margens da rodovia ES 248, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. O cadáver foi localizado na manhã desta segunda-feira (5).
De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha entrou em contato telefônico com os militares que atuam em de Marilândia e informou que havia um corpo carbonizado próximo ao ponto de ônibus na entrada para Taquarussu, no interior do município.
Os militares foram até o local e encontraram o corpo todo carbonizado, em meio a outros objetos que foram queimados.
Procurada, a Polícia Civil informou que, devido ao estado em que se encontrava, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil afirmou ainda que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marilândia. Além disso, a polícia destacou que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
DOIS CORPOS CARBONIZADOS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE LINHARES
Dois corpos foram encontrados carbonizados na zona rural de Linhares, na manhã deste domingo (4). O incêndio aconteceu na zona rural, em uma região conhecida como Palhal, que faz limite com o município de Aracruz. Bombeiros e policiais encontraram os dois corpos carbonizados entre os escombros de uma casa incendiada. As autoridades ainda não sabem o sexo das vítimas. Os corpos também foram encaminhados para perícia na Grande Vitória.