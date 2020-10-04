Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida em rodovia de Linhares

O jovem Felipe de Jesus Rosa, de 21 anos, morreu após um grave acidente ocorrido em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (4). De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi na rodovia ES 248. A pista faz a ligação entre o município a Colatina.
Segundo informações da PM, o condutor perdeu o controle do veículo e capotou. Com o impacto do acidente, o motorista foi lançado para fora do automóvel e morreu no local. No carro, um Fiat Siena, estava uma mulher, que ficou ferida e foi encaminhada com ferimentos graves para atendimento em um hospital da cidade.
A Polícia Civil informou que o local do acidente foi periciado e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O procedimento de investigação será encaminhado para a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares.