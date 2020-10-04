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Violência nas estradas

Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida em rodovia de Linhares

De acordo com a PM, o condutor perdeu o controle do veículo e capotou. Com o impacto do acidente, o motorista foi lançado para fora do automóvel e morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 17:23

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 17:23

Acidente em Linhares na manhã deste domingo (4) Crédito: Leitor | A Gazeta
O jovem Felipe de Jesus Rosa, de 21 anos, morreu após um grave acidente ocorrido em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (4). De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi na rodovia ES 248. A pista faz a ligação entre o município a Colatina.
Segundo informações da PM, o condutor perdeu o controle do veículo e capotou. Com o impacto do acidente, o motorista foi lançado para fora do automóvel e morreu no local. No carro, um Fiat Siena, estava uma mulher, que ficou ferida e foi encaminhada com ferimentos graves para atendimento em um hospital da cidade. 

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Polícia Civil informou que o local do acidente foi periciado e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O procedimento de investigação será encaminhado para a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares.

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