Motociclista morre em acidente de trânsito no interior de Colatina

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi na noite deste sábado (3), em Paul de Graça Aranha, no interior do município.
Segundo a PM, Marcelino Rodrigues de Oliveira, 44 anos, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com uma cerca. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu em uma unidade de saúde do município de Marilândia, na mesma região.
As causas do acidente não foram informadas.