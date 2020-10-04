Motociclista morre em acidente de trânsito no interior de Colatina

Acidente foi na noite deste sábado (03), em Colatina , Noroeste do Estado

Segundo a PM, Marcelino Rodrigues de Oliveira, 44 anos, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com uma cerca. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu em uma unidade de saúde do município de Marilândia, na mesma região.