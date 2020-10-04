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Motociclista morre em acidente de trânsito no interior de Colatina

Segundo a PM, Marcelino Rodrigues de Oliveira, 44 anos, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com uma cerca em Paul de Graça Aranha, no interior do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 15:18

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 15:18

Acidente foi na noite deste sábado em Colatina
Acidente foi na noite deste sábado (03), em Colatina , Noroeste do Estado Crédito: Divulgação
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito  em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi na noite deste sábado (3), em Paul de Graça Aranha, no interior do município.
Segundo a PM, Marcelino Rodrigues de Oliveira, 44 anos, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com uma cerca. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu em uma unidade de saúde do município de Marilândia, na mesma região.
As causas do acidente não foram informadas.

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