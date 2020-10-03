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Instrutor de autoescola quase bate em viatura e é detido por embriaguez em Colatina

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0.75mg/l. Caso aconteceu em uma das principais avenidas de Colatina, no Noroeste do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 19:57

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 19:57

Instrutor de autoescola foi detido por embriaguez ao volante em Colatina
Instrutor de autoescola foi detido por embriaguez ao volante em Colatina Crédito: Divulgação / PM
Um instrutor de autoescola foi detido por embriaguez ao volante na noite dessa sexta-feira (02), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, depois de quase bater em uma viatura da Polícia Militar. O homem estava uniformizado e apresentava sinais visíveis de embriaguez, segundo os militares.
De acordo com informações da PM, durante um patrulhamento no Centro da cidade, os militares avistaram um Fiat Palio Weekend, de cor branca, trafegando na contramão de forma repentina. Ao jogar o carro na contramão, o condutor quase colidiu contra a viatura da PM.

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Na mesma hora, os militares fizeram o retorno e foram atrás dele. O motorista chegou a furar o sinal vermelho e seguiu pela Avenida Getúlio Vargas, uma das principais de Colatina, onde foi abordado pela polícia.
Segundo os militares, o homem usava o uniforme de uma autoescola e saiu do veículo com sinais visíveis de embriaguez. O teste do bafômetro apontou 0.75 miligramas por litro de ar expelido. Por lei, se o índice ultrapassar 0,30 miligramas por litro de ar expelido, o motorista pode ser preso e responder pelo crime de embriaguez ao volante.
Com o motorista, a polícia ainda encontrou R$ 1.830 em dinheiro. O condutor foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

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