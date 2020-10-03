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Vale Encantado

Dois adolescentes são mortos e uma mulher fica ferida em Vila Velha

O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (02), próximo ao ponto final dos ônibus, na Rua Córrego Grande. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 10:12

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 10:12

Homicídio na Ilha do Boi (15/8/20)
Policiais da DHPP estiveram no local do crime Crédito: Vitor Jubini
Os moradores do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, ficaram assustados com um ataque que resultou em dois adolescentes mortos e uma mulher ferida. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (02), próximo ao ponto final dos ônibus, na Rua Córrego Grande. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia. 
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares da 3ª Companhia do 4° Batalhão da Polícia Militar foram acionados pelo Ciodes para atender o caso de dois baleados em via pública, por volta das 22 horas de sexta (02). Ao chegarem, os PMs encontraram dois adolescentes, ambos com 16 anos, caídos no chão. 

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Uma das vítimas, segundo os militares, foi atingida com um tiro na testa, um no rosto e outro na região do abdômen. Já o segundo adolescente, que levou um tiro no rosto e outro na cabeça, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória
Enquanto o rapaz era socorrido, uma terceira vítima apareceu no local: uma jovem, de 20 anos, que levou um tiro na perna esquerda. Na ocorrência, os policiais não esclareceram se a mulher foi vitima de bala perdida. Ela foi socorrida pelo Samu para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. 
A perícia da Polícia Civil examinou o local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que também esteve na cena do crime, informou que o jovem de 16 anos que chegou a ser socorrido não resistiu aos ferimentos e morreu, totalizando dois mortos e uma mulher ferida. 
Segundo os policiais militares que estiveram no local, a possível motivação do crime é a briga por tráfico de drogas na região. Nenhum suspeito foi localizado.

INVESTIGAÇÃO

Procurada, a Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
"Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico", disse a nota.
Polícia Civil completou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia (181) ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", informou. 

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