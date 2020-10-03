Dois adolescentes são mortos e uma mulher fica ferida em Vila Velha

Policiais da DHPP estiveram no local do crime Crédito: Vitor Jubini

Os moradores do bairro Vale Encantado, em Vila Velha , ficaram assustados com um ataque que resultou em dois adolescentes mortos e uma mulher ferida. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (02), próximo ao ponto final dos ônibus, na Rua Córrego Grande. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares da 3ª Companhia do 4° Batalhão da Polícia Militar foram acionados pelo Ciodes para atender o caso de dois baleados em via pública, por volta das 22 horas de sexta (02). Ao chegarem, os PMs encontraram dois adolescentes, ambos com 16 anos, caídos no chão.

Uma das vítimas, segundo os militares, foi atingida com um tiro na testa, um no rosto e outro na região do abdômen. Já o segundo adolescente, que levou um tiro no rosto e outro na cabeça, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória

Enquanto o rapaz era socorrido, uma terceira vítima apareceu no local: uma jovem, de 20 anos, que levou um tiro na perna esquerda. Na ocorrência, os policiais não esclareceram se a mulher foi vitima de bala perdida. Ela foi socorrida pelo Samu para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.

A perícia da Polícia Civil examinou o local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ), que também esteve na cena do crime, informou que o jovem de 16 anos que chegou a ser socorrido não resistiu aos ferimentos e morreu, totalizando dois mortos e uma mulher ferida.

Segundo os policiais militares que estiveram no local, a possível motivação do crime é a briga por tráfico de drogas na região. Nenhum suspeito foi localizado.

INVESTIGAÇÃO

Procurada, a Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico", disse a nota.