Drogas e arma: operação termina com bailes clandestinos em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha desarticulou um Baile do Mandela no bairro Alecrim e uma festa clandestina em Vila Garrido, ambos em Vila Velha, na madrugada deste sábado (03). Durante a operação de fiscalização de festividades irregulares em estabelecimentos comerciais, foram apreendidos entorpecentes e uma arma. Uma pessoa foi conduzida para a delegacia e dois comerciantes foram notificados.
As ações aconteceram com a Guarda Municipal e a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV). Em Alecrim, as equipes receberam denúncias de que em uma residência havia uma festa cobrando entrada, em uma região de intenso tráfico de drogas, conhecida como Pingo D'água. A denúncia afirmava, ainda, que a festividade cobrava entrada, tinha música eletrônica e show de pagode ao vivo, além de comércio de drogas.
De acordo com os agentes da Guarda, assim que a equipe entrou na Rua Solitário, alguns homens correram para o interior da casa. Eles portavam objetos similares a armas de fogo. Os agentes entraram na residência e viram um cômodo em construção, onde estava acontecendo a festa com aproximadamente 100 pessoas.
Foi realizada uma abordagem nas pessoas e como nada de ilícito foi encontrado com elas, todos foram liberados. Durante a ação, uma mulher, de 21 anos, se apresentou como dona da casa. Após a saída de todos os frequentadores, a equipe localizou uma arma falsa - simulando uma pistola, e uma pequena quantidade de drogas.
A PMVV notificou o DJ e a banda de pagode, além de apreender as bebidas que eram vendidas no local. A dona da residência foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.
VILA GARRIDO
De acordo com a PMVV, uma festa clandestina também foi encerrada no bairro Vila Garrido, na madrugada deste sábado (3). A ação resultou em apreensões de bebidas e os responsáveis pela festa foram notificados pelas equipes da Prefeitura de Vila Velha, Guarda Municipal e Policiais Militares.
PLANALTO SERRANO
A reportagem recebeu denúncias e imagens de um possível Baile do Mandela acontecendo também esta madrugada (03), em Planalto Serrano, na Serra.
Procurada, a Prefeitura Municipal da Serra informou apenas que "o trabalho de fiscalização é contínuo em todo o município. O efetivo da prefeitura atua em apoio à Polícia Militar. Os flagrantes de aglomerações e bailes do Mandela devem ser denunciados por meio do 190", disse, por nota.
Já a Polícia Militar, disse que não há como passar informações sobre o caso porque nos finais de semana e feriados a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores.
"A Polícia Militar ressalta que fiscalizações de festas irregulares cabe às prefeituras, assim como a fiscalização de som ambiente, realizada através das Secretarias de Meio Ambiente com a Guarda Municipal (Disque Silêncio). No entanto, vale reforçar que a PM vem atuando fortemente em conjunto com as prefeituras em constantes operações de fiscalização ou sempre que acionada via Ciodes (190) para verificar ocorrências em andamento", completou, por nota.