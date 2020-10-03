Polícia libera homem preso por suspeita de envolvimento da Chacina na Ilha

Perícia da Polícia Civil na Ilha do Américo: local foi palco de chacina na segunda-feira (28) Crédito: Fernando Madeira

De acordo com informações da PC, não há mandado de prisão em aberto contra esse indivíduo, mas o delegado titular da DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti, explicou que a investigação continua, inclusive para apurar se houve participação desse rapaz no crime.

"A Polícia Civil informa que uma pessoa foi conduzida, na noite de ontem, à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, pela equipe da 6° Companhia Independente da Polícia Militar. Com relação a este indivíduo, não há mandando de prisão em aberto. Ele foi ouvido pelo delegado que preside as investigações e liberado em seguida", informou a PC em nota.

O homem foi preso por volta das 20h desta sexta-feira (2) na localidade de Goiabeiras, no interior de Domingos Martins. Ele tinha passagens pelo sistema criminal, mas está solto desde 4 de setembro.

DOIS ESTÃO PRESOS

O delegado Marcelo Cavalcanti afirmou que Adriano foi um dos autores dos disparos na segunda-feira (28) que mataram quatro jovens que estavam na Ilha Doutor Américo Oliveira, localizada na Baía de Vitória, próxima ao bairro Santo Antônio. Ele tem passagens na polícia por tráfico de drogas.

RELEMBRE O CRIME

No episódio que chocou o Estado, quatro jovens que estavam na chamada Ilha do Américo foram assassinados e outros dois ficaram feridos. Na ocasião, as autoridades informaram que o crime ocorreu por conta de uma briga de facções rivais que acabou vitimando inocentes.

Estavam na ilha seis amigos que moravam em Santo Antônio e foram surpreendidos por bandidos, que chegaram de barco na região. Eles renderam e atiraram contra o grupo de jovens, sendo que quatro deles morrem, um conseguiu fugir e outro se fingiu de morto para escapar, já baleado.

Os mortos foram identificados como sendo o marítimo Wesley Rodrigues de Souza, 29 anos, Yuri Carlos de Souza, 23, e Vitor da Silva Alves, 19, - corpos que permaneceram na ilha - e Pablo Ricardo Lima, 21, que chegou a ser levado para o pronto atendimento por um tio, mas já deu entrada sem vida. O jovem que se fingiu de morto foi alvo de dois disparos nas costas e está internado. O outro foi baleado no pé.

INVESTIGAÇÕES APONTAM BRIGA DE FACÇÕES

As autoridades informaram que o crime ocorreu por conta de uma briga de facções rivais de Vitória e de Cariacica, que acabou vitimando inocentes. Para o delegado Marcelo Cavalcanti, os mortos não seriam o alvo exatamente, pois não teriam envolvimento com o Primeiro Comando de Vitória  que estaria na mira dos assassinos.

"Não tenho dúvidas de que cinco pessoas participaram do crime. As investigações apontam que os autores eram do tráfico do Morro do Quiabo, em Cariacica, e que possuem ligação com uma organização criminosa que atua na Grande Vitória. A princípio, consideramos que os assassinos acreditavam que esse grupo de amigos estivesse ligado ao PCV, mas mataram um monte de gente inocente", descreveu Marcelo Cavalcanti, na última terça-feira (29).

A sigla PCV, citada pelo delegado, é referente ao Primeiro Comando de Vitória, facção que tem sua base no Bairro da Penha, em Vitória, e ramificações em diversas cidades do Espírito Santo. A facção conta com força armada conhecida como Trem-Bala, criando ou tomando pontos de venda de drogas, além de manter relações comerciais de drogas com os traficantes aliados dessas localidades.