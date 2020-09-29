Polícia investiga vídeo com suposta fuga de assassinos em chacina Crédito: Montagem/Reprodução

Your browser does not support the audio element. Chacina na ilha: polícia investiga vídeo de supostos assassinos em fuga

O vídeo  com duração de 23 segundos  mostra um grupo em um barco, próximo à margem da ilha. Na gravação é possível contabilizar ao menos quatro homens. Um deles tenta acionar o motor da embarcação. No material também é possível observar uma pessoa nadando a poucos metros dos supostos executores. Não há confirmação se seria uma das vítimas baleadas.

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Além desse, outros vídeos também estão sendo compartilhados em aplicativos de mensagens desde segunda-feira (28). Um deles mostra homens em um barco, à margem da baía de Vitória, agredindo um dos rapazes que estava no local onde a chacina foi registrada. A vítima seria conhecida dos agressores e também dos jovens executados.

O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, informou que a polícia está investigando o vídeo com os suspeitos de terem matado os jovens.

"Esse vídeo está sendo analisado não só pelo setor de investigação, mas também pelo nosso setor de perícia, a fim de primeiro comprovar a veracidade e depois servir como meio indícios para que possa comprovar a autoria daqueles indivíduos que foram verificados e apontados como autores do crime" Marcelo Cavalcanti - Titular da DHPP de Vitória

O CRIME

Os quatro jovens mortos em uma chacina na Ilha Dr. Américo de Oliveira, em Vitória, nesta segunda-feira (28), foram identificados como Wesley, Yuri, Pablo e Victor (veja abaixo). Eles estavam acompanhados de mais quatro rapazes, que conseguiram escapar com vida.

Wesley Rodrigues de Souza, 29 anos

Yuri Carlos de Souza, 23 anos

Pablo Ricardo Lima, 21 anos

Victor da Silva Alves, 19 anos

grupo aparece em um vídeo , gravado no local do crime, momentos antes da execução. Desses oito, dois estavam em pontos mais afastados da ilha e não aparecem no vídeo.

Além dos quatro mortos, um homem levou dois tiros nas costas e também deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, após ser socorrido pelo outro colega que também escapou. A vítima baleada foi transferida, posteriormente, para o Hospital São Lucas.