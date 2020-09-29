Saiba quem são as vítimas da chacina em ilha na Baía de Vitória

Victor da Silva Alves, 19 anos

Wesley era marítimo, assim como o pai. Segundo o pai dele, o jovem trabalhava em um rebocador de navios e tinha um barco que costumava fazer o trajeto entre a orla de Santo Antônio e a Ilha Dr. Américo. Nesta segunda (28), de acordo com vizinhos, amigos teriam ido até a casa dele, pedindo para que ele os levasse até a ilha para um passeio. A partir daí, o pai diz não saber mais o que aconteceu. "Eu trabalho embarcado, assim como meu filho, e vim visitá-lo hoje (28). Desembarquei, vindo da Bahia, e logo recebi a ligação da mãe dizendo o que havia acontecido", disse o pai de Wesley, que não quis se identificar. O pai afirmou ainda que o jovem não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Aos 23 anos, Yuri trabalhava como auxiliar de produção em uma empresa terceirizada, mas perdeu o emprego durante a pandemia de Covid-19. Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a mãe disse que o filho sempre foi trabalhador e não tinha envolvimento com crimes. Uma tia do rapaz contou ainda que ele costumava ir à ilha onde o crime aconteceu, muitas vezes acompanhado de amigos de infância.

Pablo chegou a ser socorrido de barco pelo próprio tio, que ouviu o barulho dos disparos na ilha e foi ao local. O rapaz deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, mas já chegou morto na unidade.