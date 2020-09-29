Saiba quem são as vítimas da chacina em ilha na Baía de Vitória

Os quatro jovens mortos em uma chacina na Ilha Dr. Américo de Oliveira, em Vitória, nesta segunda-feira (28), já foram identificados. Wesley, Yuri, Pablo e Vitor estavam na ilha, acompanhados de mais quatro rapazes, que conseguiram escapar com vida. O grupo aparece em um vídeo, gravado no local do crime, momentos antes da execução. Desses oito, dois estavam em pontos mais afastados da ilha e não aparecem no vídeo.
Abaixo, veja o que se sabe até agora sobre cada um deles.
Victor da Silva Alves, 19 anos
Wesley era marítimo, assim como o pai. Segundo o pai dele, o jovem trabalhava em um rebocador de navios e tinha um barco que costumava fazer o trajeto entre a orla de Santo Antônio e a Ilha Dr. Américo. Nesta segunda (28), de acordo com vizinhos, amigos teriam ido até a casa dele, pedindo para que ele os levasse até a ilha para um passeio. A partir daí, o pai diz não saber mais o que aconteceu. "Eu trabalho embarcado, assim como meu filho, e vim visitá-lo hoje (28). Desembarquei, vindo da Bahia, e logo recebi a ligação da mãe dizendo o que havia acontecido", disse o pai de Wesley, que não quis se identificar. O pai afirmou ainda que o jovem não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
Aos 23 anos, Yuri trabalhava como auxiliar de produção em uma empresa terceirizada, mas perdeu o emprego durante a pandemia de Covid-19. Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a mãe disse que o filho sempre foi trabalhador e não tinha envolvimento com crimes. Uma tia do rapaz contou ainda que ele costumava ir à ilha onde o crime aconteceu, muitas vezes acompanhado de amigos de infância.
Pablo chegou a ser socorrido de barco pelo próprio tio, que ouviu o barulho dos disparos na ilha e foi ao local. O rapaz deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, mas já chegou morto na unidade.
Vitor foi a última vítima a ser identificada. A mãe do jovem confirmou a morte do rapaz no final da manhã desta terça-feira (29) e, em conversa com a reportagem da TV Gazeta, afirmou que ele já foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas.
SOBREVIVENTE DIZ QUE NÃO VIU QUEM ATIROU
Além dos quatro mortos, um homem levou dois tiros nas costas e também deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, após ser socorrido pelo outro colega que também escapou. A vítima baleada foi transferida, posteriormente, para o Hospital São Lucas. O sobrevivente, que é menor de idade, afirma que estava pescando no local e não viu quem efetuou os disparos. Ao todo, oito vítimas estavam na ilha.
OITO PESSOAS
De acordo com a polícia, oito pessoas estavam no grupo das vítimas que foram à ilha quatro desses homens foram mortos, um ficou ferido e foi levado ao hospital e os outros três conseguiram escapar. Um desses três que escaparam é o homem que foi sequestrado e colocado no porta-malas de um carro. "Dois estavam mais distantes, em extremidades, e não foram visualizados pelos homens que chegaram para o ataque. Um desses dois conseguiu ir embora e o jovem sequestrado, quando chegou na margem, foi capturado por amigos daqueles que morreram achando que ele era o x9", explicou Ramalho.