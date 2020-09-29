Força Nacional em Cariacica Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Homem é agredido e transportado em porta-malas por bando de Vitória

Quatro pessoas foram detidas após agredir e sequestrar um rapaz, em Vitória, na noite de segunda-feira (28). A vítima estava no porta-malas de um carro e foi salva depois que uma equipe da Força Nacional visualizou uma mão ferida do lado de fora do carro. Para a Polícia Civil, o crime tem relação com a chacina ocorrida horas antes , em que quatro jovens foram executados a tiros em uma ilha na região de Santo Antônio, na Baía de Vitória.

A situação chamou atenção dos militares, que abordaram o veículo na altura do bairro Itaquari, em Cariacica. No carro havia quatro ocupantes, a vítima no porta-malas e um revólver calibre 32 municiado.

"Essa ocorrência tem total relação com o quádruplo homicídio em Santo Antônio, Vitória. Os ocupantes do carro, são autores do sequestro e fazem parte de uma associação criminosa. Eles são amigos das vítimas do crime na ilha, em Santo Antônio. Possivelmente fariam um revide contra os autores da morte dos amigos, portanto, posso afirmar que com essa prisão foi evitado mais um homicídio", pontuou o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, em entrevista à TV Gazeta.

Cavalcanti esteve na Delegacia Regional de Cariacica, para onde foram levados os detidos pela Força Nacional, e acompanhou o procedimento.

O refém era uma das pessoas que estava com as vítimas da chacina da ilha, no momento do crime. "Hoje ele é vítima de sequestro e associação criminosa e caberá à delegada de plantão lavrar o auto de prisão em flagrante. Esse indivíduo foi agredido e provavelmente seria executado na data de hoje (28). Inicialmente, ele foi acusado pelos quatro suspeitos que o agrediram de repassar informações, mas isso ainda é preciso ser melhor investigado. A investigação de homicídio ainda está no começo, é complexa e precisa de mais detalhes", pontuou o delegado.

Até o momento da publicação desta matéria, os quatro detidos e a vítima estavam prestando depoimento na delegacia.

CHACINA

Quatro homens foram assassinados na ilha Doutor Américo de Oliveira, na Baía de Vitória, na região de Santo Antônio, na tarde desta segunda-feira (28). A Polícia Militar afirmou que a execução foi motivada por conta de uma briga entre facções rivais da Capital e de Cariacica.

Um outro rapaz, menor de idade, que também estava na ilha foi atingido por dois tiros e levado para o Pronto Atendimento de São Pedro e, posteriormente, para o Hospital São Lucas. Momentos antes da execução, o grupo foi filmado no local do crime

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Três pessoas foram encontradas mortas na ilha. Outra vítima, Pablo Ricardo Lima, 21 anos, foi socorrida de barco pelo próprio tio, que ouviu o barulho dos disparos e foi ao local. O rapaz chegou a dar entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, mas já chegou morto ao local.

Outras duas vítimas também foram identificadas. Yuri Carlos de Souza, que tinha 23 anos e Wesley Rodrigues de Souza, de 29. Ambos tiveram os nomes confirmados por familiares e pela equipe policial. Segundo o pai de Wesley, ele marítimo.

O jovem que sobreviveu afirmou que estava pescando no local e não viu quem efetuou os disparos. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a motivação dos crimes seria uma guerra de gangues. Dois grupos rivais, um de Cariacica e outro de Vitória, teriam entrado em confronto, o que teria causado as mortes.