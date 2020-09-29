'Beira a psicopatia', diz secretário de Segurança sobre chacina em Vitória

O secretário estadual de segurança pública, Coronel Alexandre Ramalho, defende fiscalização mais rígida no comércio de fogos de artifício Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. "Beira à psicopatia", diz secretário de Segurança sobre chacina em Vitória

Ao falar sobre o assassinato de quatro homens na ilha Doutor Américo de Oliveira, na Baía de Vitória , na região de Santo Antônio, na tarde desta segunda-feira (28), o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, disse que "o crime mostra a crueldade e a covardia do tráfico. O tráfico é insano e beira à psicopatia.

Na manhã desta terça-feira (29), Ramalho explicou que as vítimas da chacina tinham passagens pela polícia, mas não eram procuradas. "Existe uma rivalidade muito forte entre organizações criminosas. Beira a psicopatia. (As vítimas) não eram jovens que estavam sendo procurados. Eram jovens que um ou outro tinha passagem por tráfico, por lei Maria da Penha, mas não era uma corrente muito forte ligada ao tráfico de entorpecentes", disse.

Segundo o secretário, os jovens assassinados eram do bairro Santo Antônio, na Capital, e o grupo suspeito das execuções é do Morro do Quiabo, em Cariacica

"O crime mostra a crueldade e a covardia do tráfico. O tráfico é insano e beira a psicopatia. Quando souberam que haviam aquelas pessoas na ilha por lazer, algum motivo, foram lá e executaram. E ainda gravaram o vídeo antes".

O CASO

Antes de cometer o crime, os criminosos ainda filmaram as vítimas rendidas e sentadas na ilha. Três pessoas foram encontradas mortas na ilha. Uma outra vítima, 21 anos, foi socorrida de barco pelo próprio tio, que ouviu o barulho dos disparos e foi ao local. O rapaz chegou a dar entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, mas já chegou morto na unidade.