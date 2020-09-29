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Quatro mortos

'Beira a psicopatia', diz secretário de Segurança sobre chacina em Vitória

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, disse nesta terça-feira (29) que 'o crime mostra a crueldade e a covardia do tráfico' ao falar sobre o assassinato de quatro homens na ilha Doutor Américo de Oliveira

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 08:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 08:12
O secretário estadual de segurança pública, Coronel Alexandre Ramalho, defende fiscalização mais rígida no comércio de fogos de artifício
O secretário estadual de segurança pública, Coronel Alexandre Ramalho, defende fiscalização mais rígida no comércio de fogos de artifício Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Beira à psicopatia", diz secretário de Segurança sobre chacina em Vitória
Ao falar sobre o assassinato de quatro homens na ilha Doutor Américo de Oliveira, na Baía de Vitória, na região de Santo Antônio, na tarde desta segunda-feira (28), o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, disse que "o crime mostra a crueldade e a covardia do tráfico. O tráfico é insano e beira à psicopatia.
Na manhã desta terça-feira (29), Ramalho explicou que as vítimas da chacina tinham passagens pela polícia, mas não eram procuradas. "Existe uma rivalidade muito forte entre organizações criminosas. Beira a psicopatia. (As vítimas) não eram jovens que estavam sendo procurados. Eram jovens que um ou outro tinha passagem por tráfico, por lei Maria da Penha, mas não era uma corrente muito forte ligada ao tráfico de entorpecentes", disse.

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Chacina na ilha: vídeo mostra grupo momentos antes de ser executado

Segundo o secretário, os jovens assassinados eram do bairro Santo Antônio, na Capital, e o grupo suspeito das execuções é do Morro do Quiabo, em Cariacica.
"O crime mostra a crueldade e a covardia do tráfico. O tráfico é insano e beira a psicopatia. Quando souberam que haviam aquelas pessoas na ilha por lazer, algum motivo, foram lá e executaram. E ainda gravaram o vídeo antes".

O CASO

Antes de cometer o crime, os criminosos ainda filmaram as vítimas rendidas e sentadas na ilha. Três pessoas foram encontradas mortas na ilha. Uma outra vítima, 21 anos, foi socorrida de barco pelo próprio tio, que ouviu o barulho dos disparos e foi ao local. O rapaz chegou a dar entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, mas já chegou morto na unidade.
A Polícia Civil investiga se a chacina que aconteceu em uma ilha em Vitória, no final da tarde dessa segunda-feira (28), tem ligação com a guerra do tráfico envolvendo duas organizações criminosas que atuam na Grande Vitória, uma no Morro do Quiabo, em Cariacica, e uma na capital, em Santo Antônio.

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