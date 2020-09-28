Pessoas são assassinadas na Ilha do Américo, na Baía de Vitória

O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar na busca e identificação das vítimas Crédito: Fernando Madeira

Quatro pessoas foram assassinadas na Ilha Dr. Américo de Oliveira, que fica na Baía de Vitória , na região de Santo Antônio, na tarde desta segunda-feira (28). Moradores da região afirmam ter ouvido mais de 30 disparos por volta das 17h, quando equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas foram encontradas mortas no local. Outro rapaz que estava na ilha, Pablo Ricardo Lima, 21 anos, foi levado para o Pronto Atendimento de São Pedro, mas já chegou ao local sem vida. Quem fez o resgate foi o próprio tio da vítima, que ouviu os tiros e foi de barco até à ilha.

Um jovem que também estava com o grupo na ilha foi baleado por dois tiros nas costas e também deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, após ser socorrido por outro colega que também escapou. A vítima baleada foi transferida, posteriormente, para o Hospital São Lucas. O sobrevivente, que é menor de idade, afirma que estava pescando no local e não viu quem efetuou os disparos.

Your browser does not support the video tag.

Para chegar até o local, o Corpo de Bombeiros utilizou um bote, já que não há acesso terrestre para a Ilha do Américo, como é conhecida pelos moradores da região. A Polícia Militar utilizou um helicóptero para auxiliar as equipes em terra.

Uma das vítimas encontrada na ilha é Yuri Carlos de Souza, de 23 anos. O nome foi confirmado por familiares e também pela equipe policial. "Eu recebi uma ligação no trabalho de vizinhos dizendo que meu sobrinho estava morto. Saí do trabalho às pressas e até agora eu não sei o que aconteceu exatamente. Ele costuma ir para a ilha com os amigos, muitos da infância. Mesmo que a gente soubesse que estaria fazendo algo errado, não seria anda que chegaria a isso", contou uma tia de Yuri, que pediu para não o nome publicado.

Yuri Carlos de Souza, 23 anos Crédito: Redes sociais

A segunda vítima identificada é Wesley Rodrigues de Souza, 29 anos. Segundo o pai dele, Wesley era marítimo. "Eu trabalho embarcado, assim como meu filho, e vim visitá-lo hoje (28). Desembarquei, vindo da Bahia, e logo recebi a ligação da mãe dizendo que havia acontecido", disse o pai de Wesley sobre como soube da morte do único filho. Ele também não quis se identificar.

Wesley Rodrigues de Souza, 29 anos Crédito: Redes sociais

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a motivação dos crimes seria guerra de gangues. Dois grupos rivais, um de Cariacica e outro de Vitória, teriam entrado em confronto, o que teria causado as mortes.

A equipe da perícia da Polícia Civil chegou ao local do crime por volta das 19h35. Também esteve no local, a equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com os primeiros levantamentos, o grupo de amigos frequentava a ilha às segunda-feiras para embalar drogas.

De acordo com a capitão Delcilene, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, o grupo de amigos alvo dos tiros já havia sido abordado por uma equipe policial, por volta das 13h, na orla de Santo Antônio. Após serem revistados, eles foram liberados, pois nada de ilícito foi encontrado com eles.

Your browser does not support the video tag.

O grupo que estava na ilha foi filmado antes das execuções. Na gravação aparecem seis pessoas, entre elas o rapaz que sobreviveu. Um sexto indivíduo que aparece na filmagem não foi identificado e a polícia ainda não sabe o que aconteceu com ele. Os outros quatro filmados foram mortos.

Your browser does not support the video tag.

No fim da noite desta segunda-feira (28), a Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que o coronel Alexandre Ramalho, chefe da pasta, vai dar mais detalhes sobre o crime somente na manhã desta terça-feira (29), em coletiva de imprensa que será realizada ao lado da 2ª Cia da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento da região e localizada no Sambão do Povo.