Após confronto com a polícia, gerente do tráfico do Jaburu é preso em Vitória

Objetos apreendidos durante prisão de suspeito em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (25), em Vitória , um homem de 19 anos apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro do Jaburu. Contra ele havia dois mandados de prisão temporária pelo homicídio de um jovem de 21 anos, no dia 22 de agosto, e de outro rapaz, no dia 19 de setembro, ambos no bairro Novo Horizonte, na Serra . De acordo com a polícia, os crimes foram motivados pela disputa do tráfico de drogas na região.

O homem preso também foi identificado como um dos indivíduos que efetuou disparos contra uma viatura da polícia durante um procedimento de abordagem no bairro Novo Horizonte no dia 23 de setembro.

Na ocasião, a polícia recebeu informações de que o suspeito estava no bairro em um veículo Volkswagen Gol, com arma de fogo e com o objetivo de cometer mais um homicídio em Novo Horizonte. Ao chegar ao local, as equipes localizaram o carro que fugiu ao ver os policiais.

Carro dos suspeitos ficou com marcas de tiro após efetuar disparos contra a polícia na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Durante a fuga, o veículo com os suspeitos cruzou com outra viatura da polícia, momento em que, segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, os indivíduos atiraram contra os policiais. Os agentes reagiram, mas os suspeitos abandonaram o veículo e conseguiram fugir por uma região de mata.

Após o ocorrido, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa da Serra iniciou buscas para localizar o suspeito, até chegar ao Morro do Jaburu, em Vitória, onde ele foi preso na última sexta-feira (25). No momento da prisão foram apreendidos também dois carregadores, dez munições de calibre 9mm, um rádio comunicador e uma jaqueta camuflada utilizada pelo detido nos dois homicídios em que ele é investigado.

MAIS MORTES

Ainda de acordo com a polícia, em depoimento, o suspeito confessou a autoria dos dois homicídios em que é investigado e afirmou que, caso não fosse preso, iria matar mais quatro pessoas no bairro Novo Horizonte.