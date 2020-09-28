AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Confessou duas mortes

Após confronto com a polícia, gerente do tráfico do Jaburu é preso em Vitória

Contra ele havia dois mandados de prisão pelo homicídio de dois homens, no bairro Novo Horizonte, na Serra. Segundo a polícia, o suspeito confessou a autoria dos crimes e afirmou que, caso não fosse preso, iria matar mais quatro pessoas

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 12:26
Objetos apreendidos durante prisão de suspeito em Vitória
Objetos apreendidos durante prisão de suspeito em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (25), em Vitória, um homem de 19 anos apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro do Jaburu. Contra ele havia dois mandados de prisão temporária pelo homicídio de um jovem de 21 anos, no dia 22 de agosto, e de outro rapaz, no dia 19 de setembro, ambos no bairro Novo Horizonte, na Serra. De acordo com a polícia, os crimes foram motivados pela disputa do tráfico de drogas na região.
O homem preso também foi identificado como um dos indivíduos que efetuou disparos contra uma viatura da polícia durante um procedimento de abordagem no bairro Novo Horizonte no dia 23 de setembro.
Na ocasião, a polícia recebeu informações de que o suspeito estava no bairro em um veículo Volkswagen Gol, com arma de fogo e com o objetivo de cometer mais um homicídio em Novo Horizonte. Ao chegar ao local, as equipes localizaram o carro que fugiu ao ver os policiais.

Veja Também

Assalto na Serra: "Acelerei na tentativa de proteger meu bebê", diz grávida

Bandidos roubam veículo e exigem dinheiro de aposentado na Serra

Carro dos suspeitos ficou com marcas de tiro após efetuar disparos contra a polícia na Serra
Carro dos suspeitos ficou com marcas de tiro após efetuar disparos contra a polícia na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Durante a fuga, o veículo com os suspeitos cruzou com outra viatura da polícia, momento em que, segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, os indivíduos atiraram contra os policiais. Os agentes reagiram, mas os suspeitos abandonaram o veículo e conseguiram fugir por uma região de mata.
Após o ocorrido, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa da Serra iniciou buscas para localizar o suspeito, até chegar ao Morro do Jaburu, em Vitória, onde ele foi preso na última sexta-feira (25). No momento da prisão foram apreendidos também dois carregadores, dez munições de calibre 9mm, um rádio comunicador e uma jaqueta camuflada utilizada pelo detido nos dois homicídios em que ele é investigado.

MAIS MORTES

Ainda de acordo com a polícia, em depoimento, o suspeito confessou a autoria dos dois homicídios em que é investigado e afirmou que, caso não fosse preso, iria matar mais quatro pessoas no bairro Novo Horizonte.
O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Kim Jong-un fez uma 'transformação milagrosa' da economia da Coreia do Norte e se fortaleceu: 'O regime está mais rico do que nunca'
Instituto Ponte
O Brasil que transforma pessoas
Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira
Filarmônica Moderna Brasileira apresenta sucessos de Michael Jackson em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados