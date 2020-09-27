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7 meses de gestação

Assalto na Serra: 'Acelerei na tentativa de proteger meu bebê', diz grávida

O criminoso estava armado com uma faca quando entrou no carro onde estava a advogada de 30 anos  grávida de sete meses  e a mãe dela, de 60 anos. O veículo acabou batendo em uma árvore

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 11:27
Grávida rendida em assalto na Serra
Grávida rendida em assalto na Serra Crédito: André Falcão
O sábado (26) de uma advogada com sete meses de gestação  foi de correria  para organizar os preparativos do chá do bebê, em Morada de Laranjeiras, na Serra. Mas o dia terminou com um grande susto. O carro dela foi invadido por um criminoso, ela acabou acelerando e batendo em uma árvore
"Acelerei na tentativa de proteger meu bebê", disse a grávida. Ela contou que o suspeito, um adolescente de 17 anos, usava uma roupa parecida com a do marido dela, a quem a gestante esperava voltar de uma compra. No banco de trás do veículo estava a mãe da advogada, uma senhora de 60 anos, que reagiu imediatamente. 
A vítima contou que estava com o carro estacionado aguardando pelo marido, que comprava ração de animais em uma loja. "Eu não estou dirigindo devido à gravidez, para não me estressar com isso. Porém, no sábado meu marido havia esquecido a carteira em casa, por isso assumi a direção", lembrou a vítima. Ela, a mãe e o marido haviam passado a tarde fazendo os últimos preparativos para o chá de bebê do menino que espera.

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"Assim que ele entrou, disse que ia me matar e que eu havia perdido o carro. Minha mãe gritou que eu estava grávida e pediu calma a ele. Em um instinto, sem pensar, eu acabei ligando o carro e acelerando, na tentativa de proteger meu bebê", lembrou. O criminoso havia descido de uma moto, que parou ao lado do banco do carona do veículo. 
Grávida bate com carro durante assalto na Serra
Grávida bate com carro durante assalto na Serra Crédito: Agente Dias
Com a aceleração, o carro em que estavam o criminoso e as vítimas avançou sobre um canteiro e bateu em uma árvore. O suspeito saiu correndo e foi perseguido por clientes e comerciantes do local. Dois guardas municipais que estavam de folga viram o tumulto e correram para ajudar.
"Percebemos a situação e corremos para entender o que estava acontecendo. Abordamos o suspeito, que já havia sido agredido, e acionamos as viaturas da Guarda Municipal que estavam de plantão, assim como o socorro para as vítimas do carro", descreveu o agente Dias, da Guarda Municipal de Serra. 
A advogada foi levada para o hospital, onde passou por exames e passa bem. Após receber alta, a vítima esteve na Delegacia Regional de Serra, onde prestou depoimento. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o adolescente de 17 anos foi apreendido pelo crime de roubo e encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo.
Para a grávida, o susto foi grande. "Acredito que Deus colocou a mão em nós naquele momento, pois sei que agi de impulso. Não consegui nem dormir direito esta noite. Agradeço a todos que nos ajudaram a passar por esse momento, deram auxílio", completou a advogada, que vai comemorar no chá de bebê o bem-estar de todos neste domingo (27). 

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