Assalto na Serra: 'Acelerei na tentativa de proteger meu bebê', diz grávida

Grávida rendida em assalto na Serra Crédito: André Falcão

O sábado (26) de uma advogada com sete meses de gestação foi de correria para organizar os preparativos do chá do bebê, em Morada de Laranjeiras, na Serra. Mas o dia terminou com um grande susto. O carro dela foi invadido por um criminoso, ela acabou acelerando e batendo em uma árvore

"Acelerei na tentativa de proteger meu bebê", disse a grávida. Ela contou que o suspeito, um adolescente de 17 anos, usava uma roupa parecida com a do marido dela, a quem a gestante esperava voltar de uma compra. No banco de trás do veículo estava a mãe da advogada, uma senhora de 60 anos, que reagiu imediatamente.

A vítima contou que estava com o carro estacionado aguardando pelo marido, que comprava ração de animais em uma loja. "Eu não estou dirigindo devido à gravidez, para não me estressar com isso. Porém, no sábado meu marido havia esquecido a carteira em casa, por isso assumi a direção", lembrou a vítima. Ela, a mãe e o marido haviam passado a tarde fazendo os últimos preparativos para o chá de bebê do menino que espera.

"Assim que ele entrou, disse que ia me matar e que eu havia perdido o carro. Minha mãe gritou que eu estava grávida e pediu calma a ele. Em um instinto, sem pensar, eu acabei ligando o carro e acelerando, na tentativa de proteger meu bebê", lembrou. O criminoso havia descido de uma moto, que parou ao lado do banco do carona do veículo.

Grávida bate com carro durante assalto na Serra Crédito: Agente Dias

Com a aceleração, o carro em que estavam o criminoso e as vítimas avançou sobre um canteiro e bateu em uma árvore. O suspeito saiu correndo e foi perseguido por clientes e comerciantes do local. Dois guardas municipais que estavam de folga viram o tumulto e correram para ajudar.

"Percebemos a situação e corremos para entender o que estava acontecendo. Abordamos o suspeito, que já havia sido agredido, e acionamos as viaturas da Guarda Municipal que estavam de plantão, assim como o socorro para as vítimas do carro", descreveu o agente Dias, da Guarda Municipal de Serra.

A advogada foi levada para o hospital, onde passou por exames e passa bem. Após receber alta, a vítima esteve na Delegacia Regional de Serra, onde prestou depoimento. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o adolescente de 17 anos foi apreendido pelo crime de roubo e encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo.