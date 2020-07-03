Homem que participou de sete assaltos aos Correios é preso pela PF no ES

Jovem de 20 anos foi preso nesta sexta-feira (3) Crédito: Divulgação

Um homem acusado de participar de pelo menos sete assaltos a agências dos Correios no Espírito Santo , entre 2019 e 2020, foi preso pela Polícia Federal no bairro das Laranjeiras, na Serra , nesta sexta-feira (3). O cumprimento do mandado de prisão, expedido pela Justiça Federal de Vitória , aconteceu após dez meses de investigação. A Operação Aplicativo Francês contou com a participação de dez policiais federais. O jovem também responde pelo crime de homicídio.

O nome da operação se deve ao fato de que o foragido usava o codinome Pierre e tentava aliciar motoristas de aplicativo para participação nos roubos. Ele contratava corridas de conhecidos fora do sistema para executar os roubos. Com isso, realizavam a fuga em veículos aparentemente lícitos. A Polícia Federal não divulgou o nome verdadeiro do assaltante preso.

Marataízes e Alegre. De acordo com informações da PF, o acusado tem participação comprovada em quatro roubos, entre setembro e novembro de 2019. Os locais escolhidos para as ações foram as agências de Serra Sede, Mimoso do Sul

A Polícia Federal ainda afirma que o criminoso teria coordenado outros três assaltos. Os dois crimes em Aracruz e um em João Neiva , entre janeiro e abril deste ano, foram articulados por "Pierre", que providenciou armas e os veículos usados, mas não entrou nas agências.

A ação era facilitada por motoristas de aplicativos conhecidos pelo jovem assaltante, que contratava corridas fora do sistema e recebia auxílio na fuga.

Segundo a PF, "boa parte" dos ajudantes nos crimes já estão presos, mas outras prisões ainda devem acontecer.