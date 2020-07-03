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Operação Assepsia

PF apreende outro carro de empresário foragido em Guarapari com 80 kg de droga

Ação faz parte da segunda fase da Operação Assepsia, que prendeu um foragido da Justiça acusado de tráfico internacional de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 22:04

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 22:04

A Polícia Federal apreendeu 80kg de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão em Guarapari nesta quinta-feira (2)
A Polícia Federal apreendeu 80kg de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão em Guarapari nesta quinta-feira (2) Crédito: Reprodução/PFES
A Polícia Federal do Espírito Santo apreendeu mais um veículo contendo drogas, nesta quinta-feira (2), em Guarapari. De acordo com a polícia, a ação faz parte da segunda fase da Operação Assepsia, que prendeu nesta quarta-feira (1) um foragido acusado de tráfico internacional de drogas.
De acordo com a nota divulgada pela Polícia Federal, o veículo encontrado tem ligação com o criminoso preso ontem. Dentro do carro foram encontrados mais de 80 quilogramas de cocaína, quantidade avaliada em R$ 1,5 milhão, segundo a PF.
A investigação da Polícia Federal visa combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Após a prisão do empresário foragido da Justiça e a apreensão de  dois veículos de luxo e aproximadamente R$ 280 mil em espécie, na quarta-feira (1), a Polícia Federal identificou mais um veículo onde possivelmente estaria ocultado algum ilícito. Assim, foi novamente pedida a busca e apreensão, que foi deferida pela Justiça Estadual e cumprida nesta quinta-feira (2), na segunda fase da operação.

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Segundo a PF, o investigado responderá pelo crime de lavagem de dinheiro, em que a pena varia entre 3 a 10 anos de reclusão e pelo crime de tráfico de drogas, em que a pena varia entre 5 a 15 anos de reclusão.
A Polícia Federal apreendeu 80kg de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão em Guarapari nesta quinta-feira (2)
A Polícia Federal apreendeu 80kg de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão em Guarapari nesta quinta-feira (2) Crédito: Reprodução/PFES

ENTENDA O CASO

Um empresário foi preso na manhã de quarta-feira, 1º de julho de 2020, no Espírito Santo, pela Polícia Federal (PF), condenado por liderar um esquema de tráfico internacional de drogas. Foragido da Justiça do Rio de Janeiro desde 2018, ele estava vivendo com um nome falso na cidade de Guarapari há aproximadamente um ano.
No local, foram apreendidos R$ 280 mil em dinheiro e dois carros de luxo avaliados em R$ 200 mil  cuja suspeita é que sejam provenientes do tráfico. Apesar de ter fugido aqui para o Estado, as informações da Polícia Federal são de que o criminoso carioca continuava exercendo a liderança no tráfico de entorpecentes à distância.
Quantia de R$ 280 mil foi encontrada em notas de dinheiro pela PF
Quantia de R$ 280 mil foi encontrada em notas de dinheiro pela PF Crédito: Divulgação | Polícia Federal
O homem, que não teve o nome e nem a idade relevados, já havia sido condenado em um processo que tramitou na 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A operação que deu origem ao caso investigou remessas de cocaína enviadas para o exterior pelo porto da capital fluminense.
O cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão fazem parte da Operação Assepsia, que visa combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. O nome se deve ao fato dos traficantes utilizarem meios para ocultar o dinheiro ilícito. O detido foi encaminhado ao sistema prisional capixaba.
Operação Assepsia: um preso e R$ 280 mil e dois carros apreendidos no ES
Operação Assepsia: um preso e R$ 280 mil e dois carros apreendidos no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal

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