Polícia Federal prende foragido da Justiça e apreende R$ 280 mil no ES

Operação Assepsia: um preso e R$ 280 mil e dois carros apreendidos no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Condenado por liderar um esquema de tráfico de drogas internacional, um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (1), no Espírito Santo , pela Polícia Federal (PF). Foragido da Justiça do Rio de Janeiro desde 2018, ele estava vivendo com um nome falso na cidade de Guarapari há aproximadamente um ano.

No local, foram apreendidos R$ 280 mil e dois carros de luxo avaliados em R$ 200 mil  cuja suspeita é que sejam provenientes do dinheiro obtido ilegalmente. Apesar de ter fugido aqui para o Estado, as informações da Polícia Federal são de que o criminoso carioca continuava exercendo a liderança no tráfico de entorpecentes à distância.

Quantia de R$ 280 mil foi encontrada em notas de dinheiro pela PF Crédito: Divulgação | Polícia Federal

O homem, que não teve o nome e nem a idade relevados, já havia sido condenado em um processo que tramitou na 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A operação que deu origem ao caso investigou remessas de cocaína enviadas para o exterior pelo porto da capital fluminense.