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Tráfico de drogas

Polícia Federal prende foragido da Justiça e apreende R$ 280 mil no ES

Procurado desde 2018, o detido estava vivendo com nome falso em Guarapari; ele é condenado por envolvimento em um esquema que enviava cocaína para o exterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 15:05

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:05

Operação Assepsia: um preso e R$ 280 mil e dois carros apreendidos no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Condenado por liderar um esquema de tráfico de drogas internacional, um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (1), no Espírito Santo, pela Polícia Federal (PF). Foragido da Justiça do Rio de Janeiro desde 2018, ele estava vivendo com um nome falso na cidade de Guarapari há aproximadamente um ano.
No local, foram apreendidos R$ 280 mil e dois carros de luxo avaliados em R$ 200 mil  cuja suspeita é que sejam provenientes do dinheiro obtido ilegalmente. Apesar de ter fugido aqui para o Estado, as informações da Polícia Federal são de que o criminoso carioca continuava exercendo a liderança no tráfico de entorpecentes à distância.
Quantia de R$ 280 mil foi encontrada em notas de dinheiro pela PF Crédito: Divulgação | Polícia Federal
O homem, que não teve o nome e nem a idade relevados, já havia sido condenado em um processo que tramitou na 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A operação que deu origem ao caso investigou remessas de cocaína enviadas para o exterior pelo porto da capital fluminense.
O cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão desta quarta-feira (1) fazem parte da Operação Assepsia, que visa combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. O nome se deve ao fato dos traficantes utilizarem meios para ocultar o dinheiro ilícito. O detido será encaminhado ao sistema prisional capixaba.

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