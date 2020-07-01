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Ação em Linhares

PRF recupera táxi roubado em Vitória e prende assaltantes na BR 101

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, três homens solicitaram uma corrida para o bairro São Pedro e no caminho anunciaram o assalto. Trio seguiu com o carro em direção ao Norte do Estado onde foi abordado e detido

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 12:27
O táxi tinha ponto fixo na Rodoviária de Vitória e foi recuperado em Linhares na noite desta quarta-feira (30)
O táxi tinha ponto fixo na Rodoviária de Vitória e foi recuperado em Linhares na noite desta quarta-feira (30) Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal recuperou, em Linhares, na noite desta quarta-feira (30), um táxi com ponto fixo na Rodoviária de Vitória, na capital capixaba. A abordagem ocorreu no Km 151 da rodovia federal e os três ocupantes do Prisma foram detidos na ação.
Segundo a PRF, na tarde de ontem, três homens pediram uma corrida para o bairro São Pedro. Durante o trajeto, um deles aplicou o golpe conhecido por mata-leão no motorista, e anunciaram o assalto. Ainda segundo a PRF, o trio estava armado.

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O condutor do táxi foi feito refém e os assaltantes seguiram em direção ao Norte do Estado pela BR 101. Na localidade de Jacupemba, distrito pertencente ao município de Aracruz, os homens pararam o veículo e saíram para comprar cigarros.
Neste momento o motorista que era feito refém conseguiu fugir, buscando abrigo em uma residência da localidade. Da casa, ele acionou a PRF e denunciou o roubo.
Agentes da corporação, lotados na cidade vizinha de Linhares, montaram um cerco na altura do km 151, já próximo à ponte sobre o Rio Doce. No local, os policiais conseguiram interceptar o veículo e prenderam os três ocupantes. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município.

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