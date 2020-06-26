Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Tamoio II

PRF apreende carga de cerveja sem nota fiscal em caminhão na Serra

Esta foi a terceira apreensão de carga relacionada à cerveja sem nota fiscal em menos de um mês; as outras foram em Linhares e na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 15:36

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 15:36

Operação Tamoio II realiza apreensão de terceira carga de cerveja sem nota fiscal na BR 101
Operação Tamoio II realiza apreensão de terceira carga de cerveja sem nota fiscal na BR 101 Crédito: Divulgação | PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cerveja sem nota fiscal que estava em um caminhão. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), no km 241 da BR 101, no município da Serra.
Agentes da PRF abordaram o caminhão e, ao realizarem vistoria na carga do veículo, foram localizadas 500 caixas com 12 garrafas de 600 ml, 400 fardos contendo 12 latas de 473 ml (mais conhecidas como latão), 28 fardos com 12 latas de 350 ml e 80 caixas com 24 garrafas pequenas de 300 ml (popularmente chamadas de litrinho).
Operação Tamoio II realiza apreensão de terceira carga de cerveja sem nota fiscal na BR 101
PRF encontra indícios de sonegação fiscal  Crédito: Divulgação | PRF
Foi constatada, a princípio, ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal (crime de sonegação fiscal). O condutor, o veículo e a carga apreendida foram entregues à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-ES), para realização dos procedimentos cabíveis.
Esta foi a terceira apreensão de carga relacionada à cerveja sem nota fiscal em menos de um mês. A primeira ocorreu no dia 5 deste mês, em Linhares, município ao Norte do Estado, durante abordagem a um caminhão Volvo. Os agentes localizaram diversos engradados de cervejas e refrigerantes. Já a segunda apreensão ocorreu no dia 27 de maio, no município da Serra, quando a equipe da PRF abordou um caminhão e verificou a existência de 1.440 engradados de cerveja, totalizando 17.280 litros.

Veja Também

Cogumelos alucinógenos e maconha são enviados via Correios para bairros nobres de Vitória

Mais de uma tonelada de drogas são encaminhadas para destruição no ES

Funcionários encontram feto em estação de esgoto em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados