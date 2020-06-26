PRF apreende carga de cerveja sem nota fiscal em caminhão na Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cerveja sem nota fiscal que estava em um caminhão. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), no km 241 da BR 101, no município da Serra.
Agentes da PRF abordaram o caminhão e, ao realizarem vistoria na carga do veículo, foram localizadas 500 caixas com 12 garrafas de 600 ml, 400 fardos contendo 12 latas de 473 ml (mais conhecidas como latão), 28 fardos com 12 latas de 350 ml e 80 caixas com 24 garrafas pequenas de 300 ml (popularmente chamadas de litrinho).
Foi constatada, a princípio, ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal (crime de sonegação fiscal). O condutor, o veículo e a carga apreendida foram entregues à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-ES), para realização dos procedimentos cabíveis.
Esta foi a terceira apreensão de carga relacionada à cerveja sem nota fiscal em menos de um mês. A primeira ocorreu no dia 5 deste mês, em Linhares, município ao Norte do Estado, durante abordagem a um caminhão Volvo. Os agentes localizaram diversos engradados de cervejas e refrigerantes. Já a segunda apreensão ocorreu no dia 27 de maio, no município da Serra, quando a equipe da PRF abordou um caminhão e verificou a existência de 1.440 engradados de cerveja, totalizando 17.280 litros.