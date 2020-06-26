Cogumelos alucinógenos e maconha são enviados via Correios para bairros nobres de Vitória

Droga apreendia pela PF foi enviada pelo Correio Crédito: Divulgação / PF

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros nobres de Vitória , na manhã desta sexta-feira (26), durante uma operação da Polícia Federal no Espírito Santo (PF) destinada ao combate do tráfico de drogas. Nos locais a polícia encontrou pequenas quantidades de maconha e cogumelos alucinógenos, além de apetrechos de preparação para consumo. A droga havia sido enviada pelos Correios, segundo informações da PF.

A polícia descobriu o crime depois que a área de segurança dos Correios detectou uma encomenda postal com possível material ilícito em seu interior. O destinatário era um morador do município da Vitória.

Diante desses dados, a delegacia especializada em repressão a drogas da Polícia Federal apreendeu a encomenda e confirmou que em seu interior havia LSD postado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Foram realizadas diligências para confirmar o real destinatário, até chegar às pessoas envolvidas e a seus endereços nesta sexta.

De acordo com a Polícia Federal, investigados responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas, em que a pena varia entre 5 a 15 anos de reclusão, aumentadas de um sexto a dois terços.

ENVIO DE DROGAS PELO CORREIO CRESCE DURANTE A PANDEMIA

De acordo com a polícia, a origem da droga é variada, mas é do Sul do Brasil, mais especificamente da região de Foz do Iguaçu (no Paraná, que faz fronteira com a Argentina), e também do Rio de Janeiro, que vem a maior parte das "encomendas". Desses locais, a droga é despachada ao Espírito santo, principalmente para a região da Grande Vitória.

OPERAÇÃO PARÔNIMO

A operação foi batizada de "Operação Parônimo" pelo fato das encomendas geralmente identificarem os destinatários com pequenas alterações de grafia no nome. A medida é suficiente para criar um álibi caso algo dê errado, mas permite a sua identificação se a entrega for bem-sucedida.