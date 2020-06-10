PF intercepta encomenda de haxixe via Correios para Vila Velha

Polícia Federal Crédito: Divulgação

Polícia Federal realizou uma ação nesta quarta-feira (6) com objetivo de combater remessa de drogas pelos Correios, onde uma entrega de encomenda postal foi realizada para um destinatário de Vila Velha , e nela havia uma pequena quantidade de haxixe.

De acordo com a PF, a ação foi configurada como destinado a consumo pessoal, resultando na assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência de menor potencial.

A denúncia foi feita pela área de segurança dos Correios, que detectou a encomenda postal contendo o possível ilícito no interior. Após confirmar o endereço, uma unidade especializada em repressão as drogas aguardou a entrega e, em seguida, efetuou a abordagem  que confirmou a existência das drogas no interior da encomenda.

Pela quantidade de haxixe encontrado, o comprador foi configurado como usuário. A droga foi apreendida e, segundo a PF, as investigações vão continuar para identificação do traficante responsável pela postagem da encomenda.