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Remessa de droga

PF intercepta encomenda de haxixe via Correios para Vila Velha

A encomenda postal com suspeita de conteúdo ilícito foi identificada pela área de segurança dos Correios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 15:57

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 15:57

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Divulgação
Polícia Federal realizou uma ação nesta quarta-feira (6) com objetivo de combater remessa de drogas pelos Correios, onde uma entrega de encomenda postal foi realizada para um destinatário de Vila Velha, e nela havia uma pequena quantidade de haxixe.
De acordo com a PF, a ação foi configurada como destinado a consumo pessoal, resultando na assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência de menor potencial.

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A denúncia foi feita pela área de segurança dos Correios, que detectou a encomenda postal contendo o possível ilícito no interior. Após confirmar o endereço, uma unidade especializada em repressão as drogas aguardou a entrega e, em seguida, efetuou a abordagem  que confirmou a existência das drogas no interior da encomenda.
Pela quantidade de haxixe encontrado, o comprador foi configurado como usuário. A droga foi apreendida e, segundo a PF, as investigações vão continuar para identificação do traficante responsável pela postagem da encomenda.
O suspeito pode responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena varia entre 5 a 15 anos de reclusão, aumentada de um sexto a dois terços.

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